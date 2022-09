Pioli pronto per il rinnovo fino al 2024

Dall’arrivo di Stefano Pioli il Milan è ritornato ad essere una grande squadra, i rossoneri hanno vinto il campionato nella scorsa stagione ed anche quest’anno hanno iniziato con il piede giusto la nuova Serie A



“Pioli is on fire”, il coro dei tifosi rossoneri è ormai diventato un’icona nazionale, l’allenatore parmense è riuscito a conquistare la tifoseria del Milan grazie ad un lavoro sensazionale fatto con giocatori giovani che hanno portato i rossoneri sul tetto d’Italia.

Stefano Pioli è il grande artefice della rinascita del Milan e nelle prossime settimane si siterà al tavolo con Maldini e Massara per firmare il meritato rinnovo contrattuale fino al 2024.

Il rinnovo dovrebbe arrivare prima di Milan-Juventus con il nuovo proprietario del club Gerry Cardinale che nelle prossime settimane è atteso a Milano per ufficializzare il contratto.

Negli ultimi giorni anche Pierre Kalulu, in un’intervista esclusiva, ha sottolineato l’importanza del proprio allenatore sul suo percorso di crescita, Pioli viene definito non soltanto come un grande allenatore ma soprattutto come abile motivatore.

Pioli vicino al rinnovo contrattuale

Manca di fatto soltanto l’ufficialità ma Stefano Pioli ed il Milan hanno già trovato l’accordo per prolungare il loro matrimonio fino al 2024.

Il tecnico parmense ha il totale controllo sullo spogliatoio e gode della stima sia dei giovani che dei senatori, Zlatan Ibrahimovic su tutti ha sempre elogiato pubblicamente le doti comunicative e tattiche dell’ex allenatore dell’Inter.



La notizia dell’imminente rinnovo dell’allenatore ha mandato in estasi il pubblico di fede rossonera che spera di vedere presto l’annuncio ufficiale per godersi altri due anni di questo fantastico Milan.

Sistemata la questione legata all’allenatore Gerry Cardinale dovrà poi occuparsi del rinnovo di Rafael Leao, il portoghese non ha ancora trovato un accordo economico con il club ma filtra ottimismo con la speranza di chiudere la trattativa nelle prossime settimane.

Leao e Pioli sono al momento forse i due personaggi più importanti all’interno del club, concludere positivamente i rinnovi significherebbe mandare un messaggio importante alla Serie A, il Milan non vuole fermarsi continuando a stupire in Italia e tornando grande in Europa.

La doppia sfida con il Chelsea di Graham Potter intervallata dal match con la disastrosa (fin qui) Juventus di Massimiliano Allegri ci dirà molto sulle reali ambizioni del Milan, i rossoneri hanno bisogno di tre vittorie per chiudere il discorso qualificazione in Champions e riprendersi la vetta della classifica in Serie A.