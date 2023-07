Pioggia e vento forte in Friuli: un uomo perde il controllo dell’auto e si schianta

Un’Italia spaccata a metà per quel che riguarda il meteo. Temporali violenti al Nord, che hanno provocato anche gravi incidenti stradali. Come quello che è avvenuto in Friuli.

Nel pieno di una tempesta di pioggia, un uomo si è andato a schiantare, perdendo il controllo della sua auto, ed è morto. Vediamo insieme cosa è successo.

Friuli, un uomo muore in un incidente stradale

Se al Sud il caldo non lascia tregua, al Nord, invece la situazione è completamente l’opposto. Temporali, anche forti, e con grandine, stanno colpendo tutto il territorio, con particolare intensità nel Nord Est. In Friuli, infatti, i forti temporali e la grandine, hanno causato anche un grave incidente stradale. Un uomo, di circa 60 anni, si è andato a schiantare contro un muro con la sua auto, nel mezzo di una tempesta, ed è morto sul colpo.

È accaduto la notte scorsa, intorno alle ore 3.20 a Strassoldo di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. Un forte temporale insisteva su quel territorio. Stando a quanto accertato dai Carabinieri, l’uomo viaggiava da solo nella sua auto quando ne ha perso il controllo. Non riuscendo più a controllarla, è uscito di strada, forse a causa del manto stradale particolarmente bagnato, la sua auto si è ribaltata prima di andarsi a schiantare contro un muro.

Immediatamente arrivati sul posto i soccorsi del 118, quanto anche i Vigili del Fuoco che hanno lavorato non poco per riuscire ad estrarre l’uomo dalle lamiere della sua auto. Quando l’hanno trovato, però, i medici del 118 che erano lì, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

La pioggia gli ha fatto perdere il controllo dell’auto

Si sono registrate, nel corso della notte, piogge abbondanti non solo sul Friuli ma sull’intero Nord Est. Piogge abbondanti, comprese fra i 10-30 mm, e locali grandinate, accompagnate da raffiche di vento forte sui 100-130 km orari in molte località, sia in pianura che sulla costa.

Non solo il gravissimo incidente avvenuto, che ha provocato la morte del 60enne, ma anche altri danni sono stati provocati dal maltempo in queste zone. Tetti scoperchiati, caduta di alberi e di infissi, pali dell’elettricità divelti, ma anche tante persone che sono state costrette ad abbandonare le loro case, specie nella zona pedemontana sempre in Friuli. Sono stati oltre 400 gli interventi dei Vigili del Fuoco per soccorrere le persone e, anche, per liberare le strade da alberi caduti e sottopassi allagati.

In tutto, sono state 40 le persone evacuate in tutta la regione. 14 appartamenti di una palazzina a Torviscosa, in provincia di Udine, dove il tetto è stato scoperchiato da una raffica di vento più forte. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.