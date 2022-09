Pioggia di soldi in arrivo per questi 2 segni, solo soddisfazioni fino al 30 settembre

Ci sono due segni in particolare che avranno moltissime soddisfazioni con una pioggia di soldi pronta ad arrivare fino a fine mese.

Nonostante Mercurio retrogrado e Marte in opposizione, la maggior parte dei segni zodiacali potranno godere di novità interessanti. Si prospetta un autunno di forza e vitalità, soprattutto per alcuni nati nei segni di fuoco, mentre quelli di acqua dovranno fare attenzione al malumore e a qualche imprevisto fastidioso. Per due segni in particolare è prevista una pioggia di soldi e sono veramente fortunati! Chi sono? Scopriamolo insieme.

Oroscopo in positivo sino a fine settembre 2022

Il mese di settembre sta per salutarci e lasciare spazio ad ottobre e all’autunno. Sino alla fine del mese non mancano le sorprese e i nuovi inizi, soprattutto per alcuni segni zodiacali che festeggeranno il compleanno a breve.

Novità in arrivo e sfide da accettare, con una serie di punti di domanda causati da Mercurio e Marte in opposizione. Tuttavia, anche le giornate negative devono essere viste come positive, proprio perché i pianeti di muovono di continuo e daranno il via ad una serie di novità interessanti.

Soprattutto per due segni in particolare, si prospetta un mese ricco di soldi e agevolazioni da prendere al volo.

Oroscopo, pioggia di soldi per questi due segni zodiacali

Prima di scoprire chi sono i due segni zodiacali che verranno travolti da una pioggia di soldi, vediamo la situazione in generale sino a fine settembre.

Mercurio e Marte sono in opposizione e questo porta a scontri, incertezze e confusione sotto ogni punto di vista. Per fortuna entrano in scena Venere e Sole che proteggono i segni di Terra e in particolare la Vergine.

I segni d’aria possono contare sul valido aiuto della Luna in Gemelli, che porta positività e aiuto nel percorso professionale e personale. Come anticipato, due segni in particolare potranno godere di qualcosa di unico, con fortuna e soldi in arrivo inaspettati.

Il primo segno è l’Ariete, con Mercurio che lo sostiene sotto un punto di vista professionale. Sino a fine mese si potranno avere dei riscontri concreti, con promozioni o promesse particolari per portare a termine degli affari che sono rimasti in sospeso.

Molto bene anche i sentimenti e ci potrebbero essere notizie riguardo una casa, un matrimonio o una convivenza.

Il secondo segno che verrà travolto sino a fine mese di soldi, positività e grandi cambiamenti è il segno del Capricorno. Colui che è sempre concreto e un pizzico pessimista, potrà finalmente sorridere grazie a tutte le novità che stanno per arrivare.

Se è in coppia allora potrà decidere se sposarsi o avere un figlio, contando anche su una professione salda e che darà non poche soddisfazioni. Settembre sarà finalmente il mese delle soddisfazioni sotto ogni punto di vista, con riconoscimenti e aumenti di stipendio notevoli.