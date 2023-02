Pioggia di multe da €173 in arrivo per i ciclisti che non rispettano quest’obbligo

Senza dubbio, è bellissimo andare in bici e sfruttare un modo ecosostenibile per spostarsi facilmente senza neanche troppi costi. Ma come in ogni mezzo, è obbligatorio seguire delle regole ben precise, altrimenti, possiamo essere sanzionati con delle multe veramente salate: tutti i dettagli.

Andare in bicicletta è veramente bellissimo e soddisfacente, ma non solo, pedalare fa molto bene alla salute, infatti, è l’attività fisica più amata da tutti. Ci rende felici, però, non tutti sanno che se viene infranto un obbligo ben preciso sono guai. Potreste pagare ben 173 euro di multa. Una cifra veramente alta che non farebbe assolutamente piacere a nessuno. Non lo fate mai, rischiate grosso: scopriamo di più.

Multe per i ciclisti: tutti i dettagli

Rispettare le norme del Codice stradale è un obbligo che non riguarda solamente gli automobilisti, ma ogni utente della strada, quindi anche i ciclisti. E’ fantastico muoversi pedalando, in giro per la città, però bisogna mettere in conto che ci sono anche delle regole. Se non vengono rispettate si può andare incontro a delle sanzioni veramente molto salate.

Proprio per questo, è bene conoscerle. Ad esempio, lo sapete che è vietatissimo viaggiare con animali o persone in bicicletta? Tranne nel caso che trasportiate un bambino fino a 8 anni con l’apposito seggiolino per velocipedi. Invece, per quanto riguarda il trasporto degli animali, è necessario che la bici sia omologata per viaggiare con loro.

Ci sono tantissime altre regole del codice della strada che i ciclisti devono rispettare, ma esiste un obbligo che tantissime persone infrangono, infatti, in molti vengono multati con una sanzione di ben 173 euro: scopriamo di più.

173 euro di multa per i ciclisti: l’obbligo che molti infrangono

Come abbiamo detto, ci sono diverse regole che i ciclisti devono rispettare, come andare in fila indiana se non ci si trova in una pista ciclabile. Oppure di indossare il giubbotto catarifrangente mezz’ora prima dell’alba e a mezz’ora dopo il tramonto.

Insomma, ci sono diversi obblighi, ma ne esiste uno che in molti non rispettano e che può essere punito con ben 173 euro di multa. Ovvero, è vietato organizzare o partecipare a gare. Anche i ciclisti non possono superare una certa velocità, infatti, chi si spinge a più di 40 km/h oltre il limite, può essere sanzionato con una multa ancora più salata.

Addirittura, la sanzione può arrivare anche a oltre 2000 euro se si supera il limite di 60 km/h. In questo caso, riguarda solamente chi guida bici elettriche. Ovviamente, è prevista solo la multa e non il ritiro della patente, dato che la bicicletta è un mezzo che si può guidare senza essere in possesso della patente di guida. Però, bisogna fare molta attenzione, dato che le sanzioni sono molto salate ma non solo, andare ad una velocità eccessivo potrebbe essere veramente pericoloso.