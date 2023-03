Pinerolo, 23enne uccide la madre a martellate: nei giorni scorsi aveva picchiato il padre

La vittima dell’omicidio è Rubina Kousar, 45enne di origine pakistana. A ucciderla – a colpi di martello – sarebbe stato il figlio di 23 anni, Ahmad Imran.

Dramma questa mattina in pieno centro a Pinerolo, in un appartamento in via Sommeiller. Un ragazzo di 23 anni – Ahmad Imran – ha ucciso la madre di 45 – Rubina Kousar – a martellate. A lanciare l’allarme è stato il marito della vittima e padre del giovane, che si è recato nella vicina caserma dei Carabinieri per chiedere aiuto.

“Sangue, mio figlio a terra”

avrebbe detto ai militari, che si sono immediatamente precipitati sul posto.

Quando sono giunti nell’appartamento, la donna era riversa sull’appartamento in cucina, immersa in una pozza di sangue, ma ancora viva, mentre il figlio aveva ancora il martello in mano. È stato quindi allertato l’elisoccorso giunto dall’ospedale di Torino, ma quando i sanitari sono giunti sul posto, per la vittima non c’era ormai più nulla da fare.

L’aggressione al padre la scorsa domenica

Come riferisce La Stampa, sembra che il presunto killer qualche giorno fa si sia reso protagonista di un’altra aggressione ai danni del padre. Avrebbe colpito il genitore al volto, facendogli cadere un dente. In quell’occasione era intervenuta una pattuglia della Guardia di Finanza, che si trovava in zona. Non è chiaro se sia stata sporta denuncia contro il 23enne, che questa mattina si è macchiato del terribile omicidio.

La città di Pinerolo si è stretta attorno ai familiari della vittima, di origine pakistana, e che aveva anche una figlia adolescente. Cordoglio è stato espresso anche dall’amministrazione comunale.

“Ci stringiamo alla famiglia della vittima e alla comunità, attoniti di fronte a un gesto così feroce e criminale. Ringraziamo le forze dell’ordine e la polizia municipale per essere intervenute e per la professionalità e sensibilità dimostrata in questa terribile situazione”

si legge in un post pubblicato sulla pagina Telegram.