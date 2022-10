Pier Silvio Berlusconi, chi è la splendida figlia 30enne? La mamma non è Silvia | FOTO

Non tutti sanno che Pier Silvio Berlusconi ha una figlia di 30 anni che, naturalmente, non ha avuto da Silvia Toffanin. Conosciamola meglio.

Si chiama Lucrezia Berlusconi ed è la nipote di sangue di Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

L’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi è sotto i riflettori per via della sua relazione ormai decennale, con Silvia Toffanin, la conduttrice che lo ha fatto diventare padre per due volte. Benché il loro rapporto vada a gonfie vele, i due non sono ancora convolati a nozze.

Un periodo, si vociferava che la coppia fosse convolata segretamente, in una location blindatissima ma, in seguito, la news non ha trovato riscontro. Ciclicamente, vengono messe in giro voci sulla fine della loro relazione. Che puntualmente vengono smentite dalla coppia. Recentemente, a settembre, i due, insieme alla famiglia al completo, si sono recati a Portofino per festeggiare il compleanno di Sofia Valentina in grande stile. Per l’occasione, la famiglia ha scelto un ristorante nella piazzetta del paesino ligure chiamato I Gemelli.

Chi è la sua prima figlia

Non tutti conoscono Lucrezia Berlusconi perché la donna ha scelto di vivere la sua vita lontana dai riflettori che, soprattutto in questo momento, sono più focalizzate su suo nonno Silvio. Lei stessa, infatti, ha scelto di non rilasciare alcuna intervista.

Pier Silvio Berlusconi ha avuto la sua prima figlia da Emanuela Mussida, una fotomodella italiana. Era il 1984 quando i due si incontrarono nel corso di una festa di Capodanno ad Arcore. La modella rimase incinta e decise di tenere la bambina anche se la coppia era scoppiata ancora prima di decollare. I due, dopo la nascita della figlia, presero due strade diverse.

Nonostante questo, Lucrezia ha potuto godere dell’amore sia della mamma che del papà. Oggi è una giovane donna e mamma di cui, benché sia molto schiva e riservata, si può apprezzare la bellezza grazie a numerose foto di paparazzi che circolano online e non. Una bellezza fresca che è impossibile non notare.

Infatti, non è raro beccarla a trascorrere del tempo con suo padre, ad esempio, a Portofino. La donna ama la fotografia ed il cinema e nel 2019 è convolata a nozze nel corso di un matrimonio blindatissimo con Josh conosciuto durante la lunga permanenza negli States. Da quella unione è nato il primo nipotino di Pier Silvio Berlusconi che è diventato nonno a soli 51 anni di età. Il fatto è stato reso noto molto tempo dopo la nascita della bambina, con degli scatti in un parco di Milano, pubblicati dalla rivista Chi.

Si vocifera che Lucrezia vada molto d’accordo con Silvia Toffanin, nonché con i suoi fratellastri Lorenzo Mattia (nato nel 2010) e Sofia Valentina (nata nel 2015).