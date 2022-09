“Pieno di metallo”, ritiro immediato in tutti i supermercati: devi restituirlo subito

“Pieno di metallo”: il Ministero della Salute h disposto il ritiro immediato in tutti i supermercati di un determinato prodotto alimentare. È necessario restituirlo subito.

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di un prodotto alimentare molto buono e gustoso. Il ritiro è stato disposto dal Ministero a scopo precauzionale per via della possibile presenza al suo interno di frammenti di metallo. Il Ministero ogni giorno pubblica sul sito istituzionale il ritiro dei prodotti alimentari in quanto potrebbero essere pericolosi se consumati oppure durante il ciclo di produzione l’alimento potrebbe essere entrato in contatto con sostanze tossiche per l’organismo umano. Il ritiro dei prodotti alimentari riguarda solo alcuni lotti di produzione, che il Ministero della Salute indica nei richiami che vengono pubblicati sul sito istituzionale.

A seguito della pubblicazione del richiamo sul sito ministeriale, i cosiddetti OSA (operatori del settore alimentare) sono obbligati ad informate i propri clienti sulla non conformità dei prodotti alimentari commercializzati e venduti sugli scaffali dei supermercati. Di conseguenza, i prodotti alimentari non conformi devono essere ritirati dal mercato, onde evitare di arrecare danni alla salute dei consumatori finali.

I clienti NON devono consumare il prodotto alimentare acquistato e devono provvedere a riportarlo presso il punto vendita per ottenere un rimborso o un cambio merce. Oltre ai richiami dei prodotti alimentari non conformi, online vengono pubblicate le revoche dei richiami successivi.

Ministero della Salute: è stato disposto il richiamo di un prodotto alimentare

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un prodotto alimentare: si tratta del tronchetto di capra del brand alimentare President, commercializzato da biG S.r.l. La produzione del prodotto alimentare in questione spetta alla Société Fromagere De Riblaire.

Sono stati ritirati i tronchetti di capra formato da 200 grammi, la cui data di scadenza riportata in confezione è il dodici ottobre 2022 e il lotto di produzione è il seguente: 232CB05320. Inoltre, della confezione da duecento grammi è stato disposto il ritiro del lotto di produzione 227AD05320, la cui data di scadenza è il sei ottobre 2022. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro alimentare del tronchetto di capra da un chilogrammo, la cui data di scadenza è il venticinque ottobre ed i lotti di produzione sono: 238ACN360 e 238ACN72.

Tronchetti di capra ritirati dagli scaffali del supermercato

Il Ministero ha disposto il ritiro alimentare dei tronchetti di capra del marchio President per la probabile presenza dei frammenti metallo che possono essere entrati in contatto con il formaggio durante il ciclo di lavorazione.

Cosa fare se si ha acquistato i tronchetti di capra?

Nel caso in cui si abbia acquistato i tronchetti di capra dei lotti sopra richiamati è bene NON consumarli e riportarli al punto vendita per ottenere un rimborso o un cambio del prodotto.