Pieno benzina, fai scorta: a partire da questa data potresti pagare il doppio

Meglio fare il pieno a Natale e correre subito a fare benzina. Sono previsti non pochi aumenti soprattutto da questa data.

Non c’è solo la corsa ai regali di Natale ma anche la corsa al pieno della benzina. I ricari dei quest’ultimo anno sono stati molto forti e si teme lo saranno ancora di più nel 2023, tanto da non riuscire a gestire loro nella maniera corretta. Gli esperti indicano di correre a fare il pieno adesso a Natale perché poi ci saranno dei rincari non indifferenti. Proviamo a fare chiarezza in merito?

Benzina, il 2023 sarà peggio del 2022?

È stato un 2022 terribile sotto ogni punto di vista ed oggi, a pochi giorni dalla sua fine, si pensa a come sarà il 2023. In effetti, il caro benzina è stato spalleggiato dal caro vita in generale soprattutto dopo l’inizio dello scontro tra Ucraina e Russia.

Se il Governo Meloni ha fatto di tutto per aiutare gli italiani anche nel fare benzina, tra sconti e bonus di ogni tipo, resta il dubbio 2023. Gli italiani in queste ore stanno facendo il pieno alla stazione di servizio dove ci sono degli sconti, così da assicurarsi un movimento fluido sino a Capodanno. Il 2023 non dovrebbe riservare delle brutte sorprese ma non si ha ancora una visione chiara di quelli che saranno i vari aumenti.

Il consiglio è di correre ai ripari il prima possibile, senza aspettare che si possa o meno avere delle notizie in merito. Il 2023 riserverà sicuramente qualche sorpresa, ma per ora gli esperti non credono che sarà peggio dell’anno passato.

Ricari benzina: perché fare a Natale il pieno?

Il mese di dicembre si è aperto con un nuovo aumento sulla benzina e sui rifornimenti in generale, la stangata non è stata di certo una sorpresa. Un rincaro in forte picchiata verso l’alto, dovuto nel mese di dicembre quasi al termine al taglio delle accise dell’ex Governo Draghi.

Tutto questo ha comportato un aumento di 30,5 centesimi al litro non solo sulla benzina ma anche sul diesel. Un effetto domino che ha portato chi ha un mezzo a fare il pieno per risparmiare e non dover poi trovare ulteriori rincari anche a fine anno. Per Natale tutti hanno intenzione di muoversi, così come a Capodanno e con il nuovo Governo Meloni la situazione non sembra essere delle migliori per ora.

Nonostante lo sconto, ci sono ancora dei rincari e per tutti i consumatori si prevedono dei giorni di fuoco alla ricerca della benzina. Il 2023 rischia di essere ancora più caro per il probabile azzeramento degli sconti anche se Palazzo Chigi ha confermato la proroga sino al 2023.

Il consiglio degli esperti è di fare benzina nei giorni di Natale e Capodanno, così da avere il pieno e non avere sorprese durante la prima decade di gennaio 2023.