Il padre del piccolo Ryan, il bambino di 6 anni picchiato dal nonno a Ventimiglia, ha affermato che dopo lunghi giorni di sedazione profonda a causa delle lesione, le sue condizioni di salute sono in miglioramento.

Finalmente il padre del piccolo ha potuto interagire con lui dopo settimane di sedazione profonda.

“Mio figlio sta leggermente meglio, gli hanno tolto il drenaggio polmonare. Mi ha accarezzato il viso e ha voluto un abbraccio”.

Ha affermato il padre del bimbo.

Le attuali condizioni di salute del piccolo Ryan

Il piccolo Ryan, che si trova ora ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova, a quanto pare sta piano piano migliorando. A confermarlo è proprio il padre, che dopo settimane di sedazione profonda a causa delle gravi lesioni riportate, ora è riuscito ad interagire con lui.

Il piccolo di 6 anni infatti, dopo le violente percosse subite dal nonno, ha riportato fratture a ben otto vertebre e a un braccio, lesioni alla milza e frattura ad una costola che ha causato una lesione ad un polmone.

Proprio per questo i medici lo hanno sedato per diversi giorni. Attualmente hanno tentato di diminuire le dosi, per vedere il piccolo come reagisse.

Fortunatamente Ryan si sta riprendendo a poco a poco. Il padre ha comunicato che il piccolo ora riesce a guardare i suoi cartoni animati preferiti, ha chiesto del fratellino e lo ha anche abbracciato e accarezzato.

Cosa è accaduto al bimbo di 6 anni

Il piccolo Ryan era stato affidato alla nonna e al suo compagno, che il bimbo ormai considerava come un nonno. A quanto pare in uno scatto d’ira il nonno ha colpito più volte il piccolo costringendolo ad andare d’urgenza in ospedale con lesioni multiple.

Inizialmente i due anziati avevano raccontato agli inquirenti che a ridurre il bambino in quelle condizioni era stata una macchina pirata. Di seguito a causa delle smentite dei medici, i quali non ritenevano che quelle lesioni potessero essere ricondotte ad un’autovettura, il nonno ha confessato.

Attualmente il 75enne è accusato di lesioni gravissime, mentre la nonna paterna di concorso.

Il padre del bambino si è detto sconvolto da ciò che è accaduto.

“Essere tradito da chi ti ha messo al mondo è il tradimento più brutto. Soprattutto perché allo stesso tempo ha tradito anche mio figlio”.

Ha affermato l’uomo. Aggiungendo poi che la madre nel dichiarare quella bugia ha coperto “l’Orco che aveva in casa”.