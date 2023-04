Picco di 26 gradi in Italia, quali regioni rischierebbero: prepariamoci al caldo

Picco di 26 gradi in Italia, quali regioni sarebbero a rischio. Arriva il caldo forte. È solo l’inizio di una lunga e torrida primavera.

La primavera è ufficialmente iniziata. Temperature miti e sole caldo stanno riscaldando la nostra Italia. In queste regioni si potrebbero a breve toccare i 26 gradi. Attenzione se vivete qui.

È arrivata la primavera: caldo e sole finalmente riscaldano l’Italia

Il lungo inverno che ha caratterizzato l’anno che da poco si è concluso ha appena lasciato l’Italia con grande gioia di tutti che altro non aspettavano che l’inizio della bella stagione.

Dal 1960 non si vedevano temperature così basse, gelo, temporali e persino neve nelle regioni meridionali. Dopo mesi trascorsi a ripararci dal freddo, per fortuna adesso possiamo pensare all’inverno come un ricordo.

La primavera, con un po’ di ritardo rispetto alla data ufficiale, è però iniziata. Si è fatta attendere a lungo ma ora si sta facendo perdonare concedendo sole e belle temperature in quasi tutta Italia.

Già da almeno una settimana in tutto lo Stivale regna il caldo. Le mattinate sono tiepide e soleggiate, più fresche invece le sere anche se il freddo notturno delle scorse settimane è ormai finito.

Secondo le ultime previsioni metereologiche, le belle temperature non ci abbandoneranno più. Anzi, la primavera sembra già pronta a lasciare il posto all’estate. In arrivo temperature molto alte rispetto alla media stagionale. Si registrerà un picco di 26 gradi in Italia ma solo in queste regioni.

Picco di 26 gradi in Italia: queste le zone a rischio

L’inverno ha ormai definitivamente lasciato il posto alla primavera e la primavera a sua volta sta cedendo il passo già all’estate. Almeno questo è quanto sta accadendo in alcune regioni italiane.

I meteorologici parlano per l’appunto di una estate anticipata, di un calore anomalo che sta per arrivare un po’ prima del previsto. Da ben 7 giorni, la situazione climatica italiana è cambiata incredibilmente.

Dal freddo e dalla pioggia siamo passati al sole e alle temperature miti. L’incubo siccità continua ad allarmare gli esperti del tempo i quali sono concordi nell’affermare che i rovesci sparsi che potrebbero verificarsi in alcuni quadranti dello Stivale, non sono sufficienti a risolvere il problema delle risorse idriche italiane.

Per il momento tuttavia, non c’è nessun temporale all’orizzonte. Il bel tempo continuerà a riscaldare e illuminare l’Italia. Anzi, nei prossimi giorni, in alcune città e regioni della nostra penisola, arriverà un caldo particolare che fin da ora promette di fare danni.

Si parla di un picco di 26 gradi in Italia, di temperature più che primaverili che si manifesteranno però solo in alcune specifiche zone dello Stivale. Scopriamo quali.

Le previsioni meteo parlano di un caldo anomalo

Secondo i meteorologi, un anticiclone attualmente presente in Spagna, nelle prossime ore si sposterà verso il bacino del Mediterraneo e verso le Isole, portandosi dietro bel tempo e temperature piuttosto alte.

L’alta pressione proveniente dalla Penisola Iberica e alimentata da correnti del Nord Africa, porterà un aumento delle temperature che soprattutto nelle giornate di sabato e domenica saranno più alte del previsto. In Sicilia, per esempio, più precisamente a Catania, le temperature oscilleranno tra i 26 e i 28 gradi.

Sulle regioni che affacciano sul versante ionico, invece, in questo fine settimana si potrebbero addirittura raggiungere i 29 gradi. Insomma, temperature estive più che primaverili.

Sole e caldo anche sulle zone costiere ma qui le temperature non saranno particolarmente alte ma si limiteranno a oscillare tra i 20 e i 24 gradi. Afa anche a Palermo e Agrigento dove si toccheranno i 26 gradi. Temperature più contenute a Messina che questo fine settimana registrerà appena 23 gradi.

Questa piacevole situazione di bel tempo non perdurerà purtroppo a lungo. A partire da domenica, potrebbero verificarsi rovesci sparsi nei quadranti centro-orientali del nostro Stivale e cielo instabile anche il 1°maggio, giornata di festa nazionale.

A partire dalla seconda settimana di maggio, potremmo definitivamente dire addio ai temporali. Ci avviamo sempre più all’estate e questo passaggio da una stagione all’altra sarà assolutamente impercettibile.

Sebbene il 21 giugno, giorno del calendario in cui ufficialmente inizia l’estate, è ancora lontano, gli esperti del tempo possono già dirci approssimativamente che cosa ci aspetta.

Secondo le previsioni meteorologiche, l’estate 2023 sarà una delle più calde degli ultimi anni. In alcune regioni italiane si arriveranno a toccare persino i 36 gradi. Prepariamoci fin da subito a fare i conti con temperature altissime e caldo record.

Intanto, godiamoci questa splendida primavera che non smette di sorprenderci. Il caldo di questi ultimi giorni continuerà anche settimana prossima seppur interrotto da qualche breve temporale nei versanti centro-orientali.