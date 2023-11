Le indagini dei carabinieri sono partite dopo la denuncia della madre della vittima, un ragazzo di 13 anni che frequenta una scuola media di Bologna.

Il gruppo di bulli lo avrebbe punito perché il ragazzo – loro coetaneo – aveva difeso un amico preso di mira dal loro gruppo. La vittima ha riferito tutto all’insegnante, che ha messo una nota all’aggressore, e poi ha raccontato l’accaduto alla madre, che a quel punto ha sporto denuncia ai carabinieri.

Bulli 13enni segnalati alla Procura di Bologna

Hanno deciso di fargliela pagare perché aveva difeso un amico preso di mira dal loro gruppo. È per questo motivo che un gruppo di tre ragazzi di 13 anni, che frequentano una scuola media di Bologna, è stato segnalato dai carabinieri alla Procura per i Minorenni di Bologna con l’accusa di violenza privata, lesioni personali e minacce. Stando a quanto riferisce l’Ansa, i tre avrebbero aggredito un amico della vittima durante la ricreazione. A quel punto il 13enne ha cercato di difendere l’amico ed è stato a sua volta preso di mira dal gruppo. All’uscita da scuola è stato colpito dai tre coetanei e – al ritorno a casa – forse per la paura, è svenuto sull’uscio del condominio. Immediatamente è stato soccorso e trasferito in ospedale, dove è stato dimesso con una prognosi di tre giorni.

A quel punto l’adolescente ha raccontato tutto alla mamma, che ha sporto denuncia alle autorità. I carabinieri di Bologna hanno avviato le indagini, identificando i tre adolescenti colpevoli dell’aggressione e li hanno segnalati alla Procura per i Minorenni del capoluogo emiliano. La vittima ha riferito l’accaduto anche all’insegnante, che ha messo una nota a uno dei tre bulli.

A questo punto sarà la Procura per I Minorenni a occuparsi della vicenda.