Piatto doccia sporco e pieno di calcare, come sbiancarlo con pochi passaggi

Dopo una giornata stressante ci vuole proprio una bella doccia, ma poi il problema è pulirla, infatti, si tratta di un compito davvero stancante e difficile. Proprio per questo, è importante conoscere alcuni trucchetti per eliminare tutto lo sporco e il calcare che si accumula nel piatto doccia. Come possiamo fare per sbiancarlo? In poche mosse tornerà come nuovo con questo fantastico rimedio: scopriamo di più.

Il piatto doccia lo utilizziamo tutti i giorni, proprio per questo motivo, è necessario pulirlo ed igienizzarlo continuamente. Anche se la maggior parte delle persone, credono che sia veramente difficile e stancante occuparci del lavaggio del piatto doccia, non è così. Perché basta conoscere alcuni trucchetti per pulirlo in maniera impeccabile. Ma come possiamo fare? Bastano dei semplici e pochi passaggi: scopriamo come fare.

Come pulire il piatto doccia: i consigli degli esperti

E’ importante tenere il piatto doccia della vostra casa in perfette condizioni, non solo per una questione estetica, ma qui parliamo di un fatto igienico. Lo utilizziamo tutti i giorni, quindi, è davvero fondamentale anche per il suo corretto funzionamento. Ma per farlo non sono necessari troppi sforzi, infatti, vi serviranno dei semplici e pochi ingredienti che potrete prendere proprio in cucina.

Il piatto della doccia accumula un sacco di sporco e calcare. Quindi, ogni giorno dovete assolutamente occuparvi della manutenzione e della pulizia della vostra doccia. Ma come si può pulirla impiegando poco tempo? E’ molto semplice, infatti, ora vi sveleremo un trucco efficace e davvero economico, vi occorranno degli ingredienti dalla vostra cucina: scopriamo di più.

Sbiancare il piatto doccia con questo rimedio

Nessuno mai vorrebbe entrare in una doccia sporca e piena di calcare, proprio per questo motivo, per mantenerla funzionante e sempre splendente è necessario conoscere un rimedio naturale ed efficace. Soprattutto, non serve sborsare tanto denaro per i soliti prodotti chimici che comprate al supermercato, infatti, vi servirà solamente l’aceto bianco.

Grazie alle sue proprietà, eliminerà batteri, calcare, sporco e proviene la muffa. E’ un elemento adatto ad ogni tipo di faccenda domestica. Ma come lo possiamo utilizzare per igienizzare il piatto doccia? Innanzitutto, versate 100 ml di aceto bianco in una ciotola e riscaldate il tutto per un minuto nel microonde.

Mettete l’aceto bianco caldo in un vaporizzatore e aggiungete un detersivo per piatti. Agitate il contenitore spray per mescolare il composto e spruzzatelo nella zona interessante. Lasciatelo agire per almeno mezz’ora e levate lo sporco con un panno in microfibra. Non vi rimane che sciacquare con acqua calda e il gioco è fatto. Ripetete il procedimento, fin quando non risulterà perfetta.

Incredibile, vero? Avrete un piatto doccia pulito e splendente, tornerà più nuovo di prima. Dite finalmente addio ad ogni tipo di macchia, perché con questo fantastico trucchetto non avrete più la doccia sporca.