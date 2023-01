Piastrelle lucide e splendenti con questa tecnica: lo fanno le signore delle pulizie

Piastrelle, come averle lucide e splendenti sempre? Ecco la tecnica che ti cambierà la vita: lo fanno tutte le signore delle pulizie.

Tenere pulite le piastrelle è talvolta una ardua impresa, con questa tecnica però diventerà un gioco da ragazzi. Solo gli esperti delle pulizie conoscono questo trucchetto.

Piastrelle e pulizia, la combinazione perfetta per una casa pulita e splendente

Quando si compra una casa o la si ristruttura, tra le cose più importanti da fare c’è la scelta delle piastrelle. Non sempre è una buona idea affidarsi solo al proprio gusto estetico. I pavimenti devono essere soprattutto funzionali perché tenerli puliti, talvolta, può rivelarsi un’impresa davvero ardua.

Che le tue piastrelle siano in cemento o in marmo, con una superficie liscia, rugosa o in pietra porosa poco cambia. Tutte le tipologie sono accomunate dallo stesso problema: l’accumulo di sporcizia e polvere.

Eppure, ti diciamo che avere le piastrelle lucide e pulite può diventare un gioco da ragazzi. C’è una tecnica che ti consentirà non soltanto di avere una casa con piastrelle splendenti ma addirittura con fughe limpide.

Curiosa di scoprire di che cosa stiamo parlando? Questa metodica la conoscono in pochi: viene utilizzata soprattutto dalle signore delle pulizie.

La tecnica “magica” per pavimenti splendenti

In una casa, le piastrelle sono solitamente quelle che necessitano di maggior cura. Su di esse si accumulano facilmente sporco, per non parlare poi delle fughe che talvolta diventano addirittura fuse con polvere e incrostazioni.

Esistono tante tecniche per avere piastrelle pulite. I meno esperti si affidano ad un panno umido con detergenti appositi ma per ottenere una finitura eccellente, è necessario utilizzare dei prodotti non per forza chimici ma anche naturali.

Per esempio, per sgrassare le piastrelle puoi realizzare tu stessa una miscela fatta di ammoniaca e acqua. La soluzione che andrai a creare ti si presenterà con un odore forte e pungente, non respirarla a lungo.

Utilizza una spugnetta, indossa dei guanti protettivi e inizia a pulire le tue superfici con il prodotto realizzato. Asciuga poi il tutto con un panno pulito. Una volta fatta questa operazione, devi passare alla fase più delicata: la pulizia delle fughe.

Croce e delizia di ogni casa e soprattutto dilemma delle donne: come si puliscono le fughe? D’altronde, buona parte della sporcizia si accumula proprio in questi scorci di unione tra piastrelle.

Anche in questo caso veniamo in tuo soccorso. C’è una tecnica utilizzata dalle signore delle pulizie che ti permetterà di avere fughe limpide in pochissimi minuti. Sai in quale modo? Per realizzare questa tecnica avrai bisogno di acqua e malta in polvere.

Munisciti di una bacinella all’interno della quale metterai all’incirca 100 ml di acqua. Unisci poi 3 cucchiai di malta in polvere e mescola il composto: vedrai che si verrà a creare una soluzione solida e quasi elastica.

Con questa soluzione, pulisci il pavimento come se volessi lavarlo facendo attenzione che il composto realizzato arrivi all’interno delle fughe. Una volta fatta questa operazione, lava il pavimento normalmente con i prodotti che utilizzi di solito: vedrai che le tue fughe saranno bianche e con zero sporcizia. E tu, conoscevi questo metodo?

Per avere i pavimenti e le fughe pulite ci sono però anche altre metodiche che puoi utilizzare. Conosci per esempio la tecnica del giornale? Procurati dei fogli di alcune riviste o dei quotidiani, immergili in una miscela di acqua e ammoniaca e inizia a strofinare sulle tue piastrelle: diventeranno lucide in un battibaleno.

Altra tecnica invece per pulire le fughe è creare una soluzione a base di aceto di mele. Ti basterà mescolare in mezzo bicchiere d’acqua un mezzo bicchiere di aceto di mele e strofinare sulle fughe per 10 minuti.

Trascorsa questa tempistica, rimuovere la miscela utilizzata con acqua bollente. Anche il bicarbonato di sodio può aiutarti ad avere piastrelle lucide e pulite: aggiungi due cucchiai in una tazza di acqua calda e pulisci le piastrelle con questa soluzione. Detto fatto! Con poche e semplici mosse avrai piastrelle e fughe come nuove!