Piante, il motivo geniale per cui stanno mettendo tutti 2 palline di carta stagnola: pazzesco

La carta stagnola è molto utile e potrebbe esserlo anche nelle piante. Vediamo a cosa serve e perché lo stanno facendo tutti.

Non solo in cucina, la carta stagnola è molto utile anche per altri scopi ad esempio, lucidare l’argento ed affilare i coltelli.

Carta stagnola: utile non soltanto in cucina

Le possibilità di utilizzo della carta stagnola sono molto varie. Certo, la adoperiamo ogni giorno nelle nostre cucine ma, il foglio di alluminio può trasformarsi in uno strumento molto utile in altri campi, persino in giardino.

Ad esempio, sapevi che se viene posta dietro i caloriferi, è in grado di moltiplicare il calore? Oppure, se dovesse essere messa sotto l’asse da stiro, prima del suo copri asse, può facilitare la stiratura dei capi. In quel modo, potrai stirare soltanto da un lato, azzerando i tempi.

In giardino e nell’orto i fogli d’alluminio sono stati utilizzati da sempre come rimedio contro i parassiti e altro. Ti aiuterà a risparmiare dei soldi e ad utilizzare un metodo sicuramente non inquinante ne per te ne per la natura che ti circonda.

Perché mettere due palline nelle piante

La carta stagnola può essere utile per preparare il letto della semina. In questo caso, adopereremo un foglio che fungerà da schermo riflettente. Ciò permetterà al calore di aumentare e anche alla luce che riceveranno per riflessione. Il foglio di alluminio riuscirà anche, nel caso di un semenzaio, a schermare bene i tuoi semi dal freddo e dal vento.

Le striscioline di fogli di carta stagnola possono essere molto utili anche se si vogliono tenere lontani gli uccelli dai nostri alberi da frutto. Basta tagliare delle stiscioline da appendere ai rami e gli uccelli ne saranno spaventati.

Inoltre, la carta stagnola può anche servire da repellente naturale contro le lumache. Basta porre un foglio sotto il vaso. Le piante saranno protette anche da parassiti come la piralide che, generalmente, si infiltra nel fusto.

Se non ti piacciono le strisce di alluminio evidenti, possono essere assolutamente sminuzzate all’interno della pacciamatura. Il risultato sarà lo stesso assicurato.

Mettere due palline di carta stagnola nei vasi delle tue piante può essere un ottimo repellente naturale contro i roditori ed altri animali più grandi che, ad esempio, durante l’inverno potrebbero rosicchiare le nostre amate piante.