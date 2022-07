Piano climatico dell’UE: taglio dei consumi e uso del carbone

I paesi dell’Unione Europea valutano alternative per svincolarsi dal gas russo e utilizzare altre fonti come il carbone.

La Commissione europea ha pubblicato a maggio i piani per porre fine alla dipendenza dell’UE dal gas russo in questo decennio, inclusa una proposta per raccogliere 20 miliardi di euro per permettere ai paesi di utilizzare la riserva di carbone e svincolarsi dalla fornitura russa.

Carbone al posto del gas russo: il piano dell’UE

Riduzione dei consumi e opzione carbone: questa la proposta dell’UE per svincolarsi dalle forniture russe di gas, basandosi su una riserva che di carbone, attivata a partire dal 2019, quando ancora non era scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina e il rifornimento di gas non era ancora un problema. Al tempo, fu messa in atto per fronteggiare un problema di offerta eccessiva che – da anni – pesa sui prezzi del carbone.

La Danimarca ha presentato una controproposta al piano della Commissione in cui si afferma che tratta il mercato del carbone come una “macchina da stampa per soldi” piuttosto che come il principale strumento dell’Unione europea per ridurre le emissioni di gas.

“Ciò rischia di minare la fiducia duramente conquistata dal mercato nell’ETS dell’UE come strumento credibile e basato su regole per raggiungere gli obiettivi climatici dell’UE in modo economicamente vantaggioso”, si legge nella proposta.

“Questo creerà un ulteriore rischio politico per gli investitori e avrà un impatto negativo sul prezzo del carbonio ”, si legge dal documento.

Il piano dell’UE per abbandonare i combustibili fossili russi è stato criticato dagli esperti

Gli esperti hanno espresso perplessità circa il piano della Commissione che punta a prelevare 20 miliardi di euro dalla riserva di stabilità del mercato del carbonio dell’UE per finanziare una manovra da 300 miliardi di euro per liberare l’Europa dai combustibili fossili russi.

La proposta danese è stata presentata ai ministri dell’Economia e delle finanze dell’UE martedì 12 luglio. Sei paesi dell’UE hanno al piano danese, mentre 14 sono propensi a vagliare diverse alternative alla proposta della Commissione.

Dall’entrata in vigore della riserva di stabilità, i prezzi dei permessi di emissione di carbone si sono notevolmente rafforzati, raggiungendo un picco di quasi 100 euro per tonnellata all’inizio di quest’anno.

La Danimarca ha proposto di attingere al Fondo europeo per l’innovazione, un fondo esistente costituito dalle entrate del mercato del carbonio che dovrebbe aumentare di valore nel prossimo decennio, in linea con le riforme pianificate dell’ETS dell’UE.

Secondo il documento danese, l’attuale direttiva europea destina i ricavi di circa 450 milioni di quote al Fondo per l’innovazione. Tenendo conto dell’aumento del prezzo delle quote di carbonio, il fondo dovrebbe raggiungere un valore complessivo di oltre 55 miliardi di euro tra il 2021 e il 2030, ovvero “ quasi 20 miliardi di euro in più del previsto ” nella proposta della Commissione.

Qualche dato sull’impronta di carbonio in Europa

Un terzo dell’impronta di carbonio dell’UE è dovuta alle sue importazioni, secondo l’analisi pubblicata dall’INSEE il 20 luglio. Gli europei – secondo quanto emerge dallo studio – emettono 1,5 volte più gas serra pro capite rispetto alla media mondiale. Un terzo dell’impronta di carbonio dell’UE è dovuto alle importazioni.

Calcolata a livello di paese, sommando le emissioni legate alla produzione nazionale, le emissioni dirette delle famiglie, oltre a quelle legate alle importazioni, la carbon footprint permette di misurare la quantità di GHG emessa per soddisfare i consumi degli abitanti.

“Dato che i paesi avanzati hanno delocalizzato la loro produzione, l’impronta di carbonio ci consente di non concentrarci solo su ciò che viene prodotto sul territorio nazionale”, spiega Mathieu Lequien, responsabile della divisione studi macroeconomici dell’INSEE.

Secondo gli esperti, un terzo dell’impronta di carbonio dell’UE è dovuto alle sue importazioni. In relazione al numero di abitanti, ciò equivale a 11 tonnellate di CO2 per europeo, considerando i dati del 2018, contro le 21 degli Stati Uniti e le 8 tonnellate della Cina.