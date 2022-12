Piacenza: pedone investito e ucciso all’alba sul ciglio della strada

Tragico incidente mortale lungo la Provinciale 7 di Piacenza, dove un uomo è stato investito mentre camminava a bordo strada.

Teatro dei fatti è il tratto di strada che da San Nicolò conduce a Gragnanino, precisamente in località Noce. A perdere la vita, un giovane romeno di 25 anni.

Travolto e ucciso a Piacenza

Un pedone che camminava sul ciglio della strada è stato travolto e ucciso a Piacenza, mentre si trovava lungo la Provinciale 7, nella frazione Noce. La tragedia è avvenuta all’alba di oggi e il giovane romeno 25enne è morto sul colpo, letteralmente travolto da un’automobile. L’impatto è stato davvero molto violento, infatti il ragazzo è stato scaraventato sul parabrezza della vettura, sfondandolo.

Ancora non chiara la dinamica dei fatti ma le forze dell’ordine ipotizzano che il conducente potrebbe non aver visto il pedone oppure non aver fatto in tempo a schivarlo né a frenare il mezzo. La notizia è stata riportata dal giornale IlPiacenza e in poco tempo ha fatto il giro del web. Sono stati vani tutti i tentativi dei soccorritori sanitari, che hanno provato a rianimarlo senza pero riuscirci. I traumi riportati dall’impatto sull’auto e successivamente a terra, sono stati troppo gravi.

L’intervento dei soccorsi e le indagini

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, i volontari della Croce Rossa di San Nicolò e la Polizia Stradale, che ha chiuso il tratto stradale dell’incidente per consentire alla Scientifica di effettuare i rilievi.

La salma è stata trasportata in obitorio e nel frattempo, sono giunti sul luogo anche gli uomini della Polizia locale della Bassa Val Trebbia e Val Lauretta.

L’automobilista è stato soccorso sul posto dal personale sanitario ma le sue condizioni non erano particolarmente gravi, ha infatti solo riportato lievi ferite e ancora scioccato, ha parlato con gli agenti.

Non c’erano altri testimoni al momento dell’incidente e quindi non sarà facile per gli inquirenti capire esattamente cosa sia successo. A tal proposito si stanno cercando eventuali telecamere di zona ma l’elemento più importante ai fini delle indagini sarà sicuramente il racconto del conducente del veicolo.

La sua deposizione è stata formalizzata presso le autorità della caserma di zona e ora si analizzeranno in maniera più approfondita i fatti.

Non sono state rese note le identità del pirata della strada e nemmeno quella del pedone.

Si attendono maggiori informazioni dagli esami disposi per la salma e dai rilievi delle forze dell’ordine sul tratto di strada.