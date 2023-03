Pestaggio a sfondo razziale a Roma, tre arresti

C’è stata una violenta aggressione a Roma nei mesi scorsi e sono scattati oggi 3 arresti nell’ambito del pestaggio a sfondo razziale.

Abbiamo solo informazioni frammentarie riguardo al fermo ma di questo episodio sappiamo che sono coinvolti dei minorenni e un ragazzo di 23 anni.

Arresti a sfondo razziale a Roma

I Carabinieri di Roma hanno tratto in arresto 3 persone dopo mesi di indagini, che hanno portato ad accertare il loro coinvolgimento in un violento pestaggio a sfondo razziale avvenuto proprio nella Capitale.

I reati contestati a questi indagati, fra cui ci sono dei minorenni, sono: rapina aggravata, lesioni personali commesse per discriminazione e odio razziale ai danni di un cittadino straniero.

Il bengalese sarebbe stato avvicinato da queste persone, di cui due non hanno ancora compiuto 18 anni, per poi essere pestato e abbandonato in pessime condizioni.

Degli aggressori non c’è stata nessuna traccia per diverso tempo ma poi le indagini hanno portato a raccogliere nuovi indizi e testimonianze, così i colpevoli sono stati identificati e arrestati.

I fatti sono avvenuti il 13 novembre scorso all’interno di un autobus, dove il cittadino bengalese è stato attaccato apparentemente senza motivo.

La dinamica

Prima gli insulti a fondo razziale e poi l’aggressione davvero violenta con calci e pugni. Tre contro uno, una scena orribile vista da alcuni testimoni che in queste settimane sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine capitoline.

Ad effettuare gli arresti sono stati i Carabinieri del comando di Piazza Venezia, coordinati dalla Procura ordinaria e quella per i Minorenni.

Era novembre quando il bengalese si trovava in un bus a piazza d’Aracoeli, dove era stato offeso verbalmente per motivi razziali e infine derubato. I suoi aggressori, come confermato da alcune persone che erano a bordo del mezzo della linea notturna, erano tutti molto giovani ma è stato impossibile identificarli perché erano coperti in volto e poi si sono dati subito alla fuga.

L’uomo tornava da una giornata di lavoro in un ristorante di Roma e si era seduto di fronte ai ragazzi che in realtà stavano infastidendo prima di lui altri passeggeri. Poi si sono rivolti a lui denigrandolo per le sue origini straniere, in seguito hanno cominciato a sputargli in faccia e lo hanno colpito con pugni e calci.

La situazione era degenerata in poco tempo, tanto che l’autista era stato costretto a fermare il mezzo per far scendere i ragazzi che però avevano trascinato con loro anche il malcapitato continuando l’aggressione all’esterno dell’autobus.

Alla fine il bengalese è caduto inerme a terra ma prima di scappare i ragazzi gli hanno rubato il cellulare.

Ora verranno ascoltati e poi saranno presi provvedimenti nei loro confronti, non abbiamo notizie sulle condizioni dell’uomo.