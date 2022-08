Pescare, scordati i vermi: usa questo frutto comunissimo come esca | 10 volte più efficace

Per pescare si usano ancora i vermi? C’è un metodo innovativo che consente di optare per un frutto ottimo e comune: i pesci ne vanno ghiottissimi ed è 10 volte più efficace.

Pescare è una pratica antica, come la caccia, sviluppata dagli esseri umani per poter sopravvivere nell’epoche lontane. In un contesto attuale come quello moderno, ci sono nuove tecniche e idee per poter prendere un pesce anche senza l’aiuto dei vermi ed è con questo frutto comune che si torna a casa con un bel gruppetto.

Pesca, una storia lunga 40.000 anni

Quasi nessuno immagina a quanto risalgano le origini della pesca, perché per capirlo bisogna andare indietro nel tempo al Paleolitico ovvero 40.000 anni fa.

Tutti gli studi che sono stati svolti sui resti dell’uomo dell’epoca dell’Asia Orientale hanno dimostrato che consumasse pesce di acqua dolce, regolarmente. Gli studiosi si sono anche basati su ritrovamenti di lisce di pesce, conchiglie e pitture rupestri che raccontavano la storia di queste popolazioni dedite alla pesca con tecniche particolari e già innovative per il tempo.

In Africa si pesca dai tempi di Neanderthal nel 200.000 a.C. e sono proprio loro ad aver creato i cesti in vimini, trasformandoli in trappole per i pesci. Non solo, le prime reti da pesca arrivano proprio da quel periodo ed erano fatte a mano – a maglia. Nel tempo la storia si è evoluta e cambiata, tanto che gli uomini hanno deciso di non pescare solo per un uso personale ma per creare un business che arriva ai giorni nostri.

È curioso scoprire di come alcune popolazioni antiche e lontanissime dalla civiltà moderna, abbiano saputo inventarsi per necessità. Tra l’altro, sono tutte tecniche e strumenti che ancora oggi vengono utilizzati spesso senza chiedersi quale sia la loro storia.

Pescare con questo frutto buonissimo: addio vermi

Per pescare si usano i vermi, questa è una pratica che si tramanda da generazioni e non cessa di esistere. Verme, canna da pesca e un buon orario per poter tornare a casa con un ottimo pescato.

Eppure, c’è un frutto comune che piace a tutti capace di attirare molti più pesci di quanto si pensi. Indicato soprattutto per la pesca individuale e sportiva, invece di acquistare i vermi e usarli si può optare per una procedura completamente diversa.

Nessuno ha mai sentito di come pescare con le more? Questo frutto buonissimo che allieta i palati di tutti quanti, diventa un ottimo tramite tra la canna da pesca e il pesce da pescare. In realtà, alcune persone hanno svolto un piccolo esperimento che ha fatto il giro del web.

La realtà dei fatti è che, con le more come esca, i pesci ci mettono pochissimi minuti ad arrivare per mangiare questo frutto delizioso. Nessuno può resistere alle more, neanche i pesci: perché non provare alla prossima uscita per pescare?