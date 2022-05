Indagini in corso a Perugia, dove i medici avrebbero scoperto fratture pregresse su un bimbo di un anno arrivato al Pronto soccorso in arresto cardiaco e in stato di ipotermia.

Il piccolo sarebbe stato trasportato in ospedale avvolto in una coperta completamente bagnata e attualmente le sue condizioni sarebbero gravi.

Bimbo di un anno in arresto cardiaco e ipotermia a Perugia

Poche ore fa, secondo quanto riporta Ansa, un bambino di circa un anno sarebbe stato portato all’ospedale di Perugia in condizioni disperate da una persona la cui identità non sarebbe ancora chiara.

Al piccolo, giunto al Pronto soccorso in arresto cardiaco e avvolto in una coperta bagnata, sarebbe stato riscontrato uno stato di ipotermia e il suo quadro clinico desterebbe preoccupazione.

Bimbo in ipotermia a Perugia: medici scoprono lesioni pregresse

Stando a quanto finora trapelato, il minore sarebbe ricoverato in gravi condizioni nello stesso nosocomio e i medici avrebbero scoperto lesioni pregresse di natura ancora da chiarire.

Al momento sarebbero in corso indagini a seguito di rilevate alcune fratture che farebbero ipotizzare lo spettro di maltrattamenti. Questa una delle piste seguite in queste ore dagli inquirenti, nell’alveo di una inchiesta coordinata dalla Procura di Perugia in cui non sarebbe escluso alcuno scenario.

Bimbo di un anno in ipotermia: aperta indagine, la versione della madre