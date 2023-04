Perle vere, come riuscire a riconoscerle in un minuto: non farti fregare mai più

By

Perle vere, tu sai come riconoscerle? Con questi trucchi che ti stiamo per svelare diventerai anche tu un esperto: nessuno potrà più imbrogliarti.

Come riconoscere le perle vere da quelle false? Credi sia impossibile distinguerle? Ti sbagli: se segui questi suggerimenti, imparerai a cogliere in un minuto le differenze tra quelle reali e quelle artificiali.

Perla, storia e caratteristiche di queste pietra preziosa

Considerata tra le pietre più preziose al mondo, la perla ha una storia lunga secoli e secoli. Basti pensare che già nell’antica Roma, possedere le perle era un lusso per pochi: solo gli imperatori o i patrizi potevano permettersi di comprarle.

Nel I secolo a.C l’imperatore Giulio Cesare addirittura fece promulgare una particolare legge in virtù della quale le persone meno abbienti non potevano né comprare né indossare perle.

La coltivazione di queste gemme meravigliose arriva nel 1908 grazie a Kokichi Mikimoto conosciuto in Cina e successivamente nel mondo, come il “Re delle perle”. Per quanto riguarda la loro forma, le perle possono presentarsi come perfettamente sferiche o rotonde, a forma di goccia, ovali o asimmetriche.

Le sfumature di colore invece sono tantissime e vanno dal rosato al bianco al violaceo. La forma e il colore determinato anche il prezzo di una perla così come la sua provenienza.

Per esempio le perle Akoya, cioè quelle di acqua salata, sono tra le più preziose sul mercato. Con un diametro massimo di 6 millimetri, crescono in un arco temporale che va dai 3 agli 8 mesi.

Le Perle del Mare del Sud sono invece tra quelle più grandi in circolazione: possono arrivare ad avere anche un diametro di 20 millimetri.

Riconoscere le perle vere da quelle false talvolta può apparire come una impresa complicata. Se ti dicessimo che ci vuole però meno di un minuto per capire le differenze? Ecco tutti i trucchi per imparare a distinguerle: nessuno potrà mai imbrogliarti.

Perle vere: come distinguerle da quelle false

Avrai sicuramente anche tu acquistato gioielli di perle e sicuramente in gioielleria ti avranno rilasciato un certificato di autenticità.

Ti sei però mai chiesto, al di là della garanzia offerta da chi queste gemme preziose le vende, come distinguere le perle vere da quelle false? Esistono dei trucchi che ti risparmieranno fregature. Scopriamoli insieme.

La prima cosa che ti consente di capire se una perla è vera o falsa è la temperatura. Le perle naturali sono per esempio sempre fredde, soprattutto se le tocchiamo o indossiamo dopo un lungo periodo di inutilizzo. Quelle artificiali invece sono calde e lo diventano ancora di più a contatto con la pelle.

Un’altra prova del nove è lo sfregamento: le perle vere, se sfregate tra di loro, creano attrito cosa che non accade invece se strofini due perle finte che continueranno ad essere perfettamente scorrevoli l’una sull’altra.

Test dei denti. Sì, anche i denti possono aiutarti a distinguere le perle vere da quelle false. Ti basta sfregare una perla delicatamente sui tuoi incisivi per capire se sei davanti a una gemma preziosa oppure no. Se senti che esse sono sabbiose o ruvide, hai allora tra le mani una perla vera. Al contrario, se invece sono lisce, allora la perla è sicuramente falsa.

Attenzione anche alla superficie e alla forma. Se è vero che alcune tipologie di perle sono rotonde e circolari, sono rarissime quelle vere che non presentano nessuna asimmetria e il loro valore è altissimo. Se le tue perle sono perfettamente sferiche, al 100% sei dinanzi a una gemma artificiale.

Per quanto riguarda la lucentezza, quelle vere non sono omogenee ma soprattutto in superfice presentano difetti e imperfezioni. Quelle artificiali invece sono sempre lucide e perfette.

Per capire ancora se le tue perle sono vere oppure no, fai attenzione anche al bordo del foro, nel caso ovviamente dei gioielli realizzati con queste pietre. Se il bordo del foro è pulito, affilato e noti anche un piccolo anello, sei davanti ad una perla vera. Al contrario, se noti attorno al foro frammenti di vetro o plastica, chiaramente le perle sono false.

C’è ancora un’ultima prova che puoi fare per riconoscere le perle vere da quelle artificiali: verificandone il peso. Le perle naturali sono pesanti, quelle artificiali invece leggerissime.

Come puoi vedere, esistono davvero tanti modi per evitare che i venditori possano imbrogliarti quando acquisti perle. Se effettui tutte queste prove, sicuramente non avrai problemi.

Attenzione però. Talvolta le perle false sono così ben fatte da sembrare vere. Se hai dubbi nonostante i vari test, puoi consultare un esperto come il gioielliere che attraverso alcuni test come quello rifrattometrico, fuga ogni dubbio.