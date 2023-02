Periodaccio per i nati in questi anni, da marzo subiranno un’infinità di tradimenti

Ecco quali sono i segni zodiacali che nel mese di marzo del 2023 potrebbero subire dei tradimenti. Non se lo aspettano.

Vi sveliamo tutto su alcuni segni zodiacali che potrebbero ricevere dei seri tradimenti nel mese di marzo.

Tradimenti, da chi possono provenire

Il tradimento è un concetto che affonda le sue radici nella sfera delle relazioni interpersonali e si riferisce a un’azione che viola la fiducia e l’integrità di una persona nei confronti di un’altra.

Può assumere molte forme, dal tradimento romantico al tradimento di un amico o di un collega. Uno dei tipi di tradimenti più comuni è quello romantico, che coinvolge la violazione della fiducia e dell’integrità del partner. Questo può includere il tradimento fisico, come l’adulterio o la relazione extraconiugale, o il tradimento emotivo, come l’infedeltà emotiva o l’aver condiviso informazioni intime con qualcun altro.

In generale, i peggiori tradimenti romantici sono quelli che implicano una violazione della fiducia e dell’impegno più profondi nella relazione. Ad esempio, un partner che tradisce il proprio coniuge o compagno di vita dopo molti anni insieme, o un partner che tradisce l’altro con un amico stretto o un familiare, potrebbe essere visto come un traditore particolarmente malvagio.

I tradimenti amicali possono essere altrettanto dolorosi e devastanti dei tradimenti romantici. Questi possono includere il tradimento di un amico fidato, come il condividere informazioni private con gli altri, diffondere voci false o agire in modi che danneggiano l’amicizia.

Un amico che tradisce un altro amico per ottenere un vantaggio personale o un amico che ruba o distrugge la proprietà dell’altro potrebbe essere visto come un traditore particolarmente malvagio.

Anche i tradimenti lavorativi possono essere molto dannosi e distruttivi. Questi possono includere il furto di proprietà dell’azienda, la violazione della sicurezza o la diffusione di informazioni riservate.

I peggiori sono quelli che mettono a rischio la sicurezza e l’integrità dell’azienda o dei suoi dipendenti. Ad esempio, un dipendente che diffonde informazioni riservate dell’azienda ai concorrenti o un dipendente che commette atti di sabotaggio contro l’azienda potrebbe essere visto come un traditore particolarmente malvagio.

Ecco quali sono i segni più sfortunati

Il segno zodiacale dello Scorpione è spesso associato all’intensità e alla passionalità, ma anche alla gelosia e alla possessività. Queste qualità possono rendere lo Scorpione molto protettivo nei confronti del proprio partner, ma allo stesso tempo possono renderlo incline a sospettare di un tradimento.

Inoltre, lo Scorpione è noto per essere molto attento ai dettagli, il che significa che potrebbe notare piccoli cambiamenti di comportamento o indizi di un tradimento.

Il segno zodiacale dei Pesci è noto per la sua sensibilità e la sua empatia, ma anche per la sua natura sognatrice e romantica. Queste qualità possono renderli inclini a idealizzare il proprio partner e a non vedere i segnali di un tradimento finché non è troppo tardi.

Inoltre, i Pesci possono essere molto indulgenti nei confronti del proprio partner, il che potrebbe portarli a perdonare facilmente un tradimento.

L’Ariete è noto per la sua passionalità, il suo coraggio e la sua indipendenza, ma anche per la sua tendenza a essere impulsivo e a prendere decisioni senza pensarci troppo. Questo può renderli vulnerabili a cadere in una relazione extraconiugale o a tradire il proprio partner senza pensarci troppo.

Inoltre, l’Ariete può essere molto competitivo, il che potrebbe portarlo a cercare un’emozione extra in una relazione.