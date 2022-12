Perde i 3 figli per un tumore ereditario: il dramma di un giovane papà

Un dolore che, difficilmente, questo padre riuscirà ad elaborare o a cancellare dalla sua mente. Il sentirsi, quasi, responsabile della morte dei suoi figli a causa di una sindrome che, i suoi ragazzi, hanno da lui ereditato.

Diverse diagnosi di cancro, non solo a lui, ma anche ai suoi figli. I ragazzi, però, nel giro di 10 anni, se ne sono andati l’uno dopo l’altro.

Cancro: un uomo e la sua sindrome ereditaria

Una sindrome ereditaria, rara, ma che può esser davvero fatale. Si chiama “sindrome di Li – Fraumeni” e, scientificamente parlando, è una rara condizione ereditaria che porta all’aumento di rischio di cancro in una persona e nei suoi eredi.

Sembra assurdo eppure è così e, testimone di questa situazione è un papà brasiliano di 52 anni. i suoi figli hanno, da lui, ereditato questa particolare quanto rara sindrome e, nel giro di soli 4 anni, sono saliti al cielo l’uno dopo l’altro.

Lui si chiama Regis ed ha deciso di raccontare ciò che gli è successo e di come abbia perso i suoi tre figli a causa di qualcosa che, proprio da lui, hanno ereditato. Regis ha scoperto, ben 13 anni fa, che la maggiore dei suoi figli era affetta da leucemia linfatica acuta. Ma non è stata la sola: nel giro di pochi anni, anche gli altri due figli hanno avuto una diagnosi di cancro.

Questo ha notevolmente insospettito l’uomo che, avvilito e disperato per la situazione che aveva colpito i suoi figli, ha deciso di sottoporsi ad alcune analisi, compreso il test del DNA, per capire se fosse lui ad aver portato in eredità ai suoi figli qualcosa che non andasse. Detto fatto: nel 2016, Regis scopre che i suoi figli erano affetti dalla sindrome di Li – Fraumeni, condizione che ha aumentato notevolmente, in loro, il rischio di contrarre il cancro.

I suoi figli morti nel giro di 10 anni

La disperazione di un uomo che si è visto come colui che stava provocando la morte dei suoi figli. Nel giro di 10 anni, sono state, purtroppo, 11 le diagnosi di cancro che sono state individuate, sia in Regis che nei suoi figli. La prima figlia, guarita dopo tre anni di cure dalla leucemia, la diagnosi nel 2021 di tumore al cervello e la sua morte a soli 25 anni.

All’altro figlio di soli 17 anni, era stato diagnosticato un osteosarcoma, dal quale era guarito. Ma anche a lui, il tumore non era andato via e, come la sorella maggiore, anche lui andrà via con il grave male al cervello. In ultimo, la morte anche dell’ultima figlia, anche lei a causa della leucemia, dove neanche il trapianto di midollo osseo ha potuto far nulla.

Prima del 2009, lo stesso Regis ha raccontato che né lui né i suoi figli avevano mai accusato alcun male ed erano perfettamente sani. Dopo le prime diagnosi, arrivate l’una dopo l’altra, la sensazione che qualcosa non andasse ha portato Regis a recarsi in ospedale e, lì, la necessità di capire che tutte queste diagnosi insieme non potessero essere solo delle coincidenze.

La scoperta poi della sindrome ereditaria ha dato, all’uomo e ai suoi figli, la risposta che cercavano. Sono stati, racconta Regi, 10 anni difficili ma vissuti intensamente. Ogni attimo con i suoi figli è stato un momento da ricordare, specialmente per ora che non ci sono più.