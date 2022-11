Un bambino ha percorso 35 km in bici per andare dalla bisnonna al cimitero, nell’apprensione della famiglia che non sapeva dove fosse finito.

La tenera storia arriva da Manocalzati, in provincia di Avellino e il fatto ha spaventato per ore i genitori che avevano diffuso le foto del bambino di 11 anni sui social nella speranza di capire dove fosse.

Incredibile storia da Avellino

Il giorno dei morti è una festività antica che ancora oggi è molto sentita in tutto il mondo ma la storia che riportiamo oggi è davvero molto tenera e parla di un bambino coraggioso di Avellino.

Precisamente, ci troviamo nella frazione Manocalzati e il protagonista di questa vicenda risiede in questo paese insieme alla sua famiglia. Si tratta di un bambino di soli 11 anni che in sella alla sua bicicletta ha percorso una distanza impressionante per andare a portare dei fiori sulla tomba della bisnonna.

Il ragazzino ha percorso ben 35 chilometri ma nessuno sapeva della sua impresa e infatti i genitori si sono subito molto preoccupati perché pensavano fosse svanito nel nulla.

Così hanno diffuso le sue immagini su Facebook chiedendo aiuto tramite diversi appelli.

Fortunatamente questa vicenda ha un lieto fine, infatti il piccolo Giovanni è stato ritrovato e portato alla sua famiglia.

La vicenda

La bisnonna del bambino è deceduta pochi giorni fa e il piccolo era molto legato a lei, così quando è stata seppellita dopo i funerali, nel cimitero di Montemarano, per lui è stato un duro colpo perché non poteva andarla a trovare così spesso poiché la sua famiglia si era trasferita a Manocalzati per passare un po’ di tempo nella casa di proprietà che hanno nel comune in provincia di Avellino.

Giovanni è il nome di fantasia pensato per il coraggioso protagonista della storia di oggi, colui che ha fatto preoccupare per diverse ore i genitori, che hanno pensato al peggio e volevano anche rivolgersi ai Carabinieri.

Miracolosamente però, dopo fotografie e appelli che si sono intervallati sui social, da cimitero hanno segnalato la presenza del minore.

In tarda mattinata il mistero è stato risolto perché le parole dei genitori e le immagini del piccolo Giovanni sono state largamente condivise fino ad arrivare agli occhi di alcune persone che stavano visitando il cimitero.

Così i genitori sono stati contattati e tutto si è risolto nel migliore dei modi.

Giovanni ha commentato che voleva solo andare a salutare la nonna e aveva ancora il fiatone quando è stato accompagnato a casa dove i genitori lo hanno abbracciato tirando un sospiro di sollievo.

Incredibile cosa spinge a fare l’amore e l’impresa di Giovanni ne è una prova, infatti ha compiuto un gesto molto pericoloso per ricongiungersi alla bisnonna che tanto amava.