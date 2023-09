Perché si tolgono sempre i tappi delle bottiglie ai concerti? Il motivo è serissimo

Chiedono sempre di togliere tappi delle bottiglie ai concerti e in molti si chiedono il perché. Il motivo di ciò è serissimo.

C’è una ragione scrupoloso per cui la sicurezza suole sequestrare i tappi delle bottiglie prima dei concerti e di molti altri eventi pubblici. In questo articolo vi faremo comprendere i motivi di questa scelta dettata dal timore che qualcuno si potrebbe fare male.

Tutti gli oggetti vietati agli eventi

Ogni evento ha le sue regole, e viene gestito in modo diverso. Gli eventi più importanti come a esempio concerti e partite di calcio però sono di solito congiunti da un filo conduttore che è quello legato alle regole sugli oggetti che non bisognerebbe mai portare.

Sul web sono disponibili varie liste generali che ovviamente variano in base a un evento e un altro. In linea generale però è assolutamente vietato portare mezzi di trasporto di piccole dimensione come le bici, i pattini a rotelle, gli skateboard e naturalmente gli overboard.

Anche accessori da campeggio come le tende e i sacchi a pelo sarebbero assolutamente respinti. In generale bisognerebbe capire che qualsiasi oggetto voluminoso potrebbe essere inibito in determinati contesti soprattutto pubblici. E poi naturalmente sono vietati anche quegli oggetti considerati potenzialmente pericolosi, come le armi, le sostanze infiammabili, i fumogeni, i lacrimogeni, i fuochi d’artificio e qualsiasi oggetto possa ferire o danneggiare.

Insomma è importante che ogni persona sia responsabile di ciò che porta a un grande evento. Se non lo fanno possono essere facilmente fermati dalla polizia che possono invitarli a consegnare ciò di cui sono in possesso e abbandonare l’evento. Ma perché viene chiesto anche di togliere i tappi delle bottiglie ai concerti e in molti altri eventi? Se lo chiedono in tanti, assieme al motivo per cui vengono messi gli anelli di plastica nelle bottiglie. Ora vi illustriamo le ragioni di questa regola.

Perché togliere i tappi delle bottiglie ai concerti

Vi sarà capitato che vi venga chiesto di togliere i tappi delle bottiglie ai concerti e magari vi sarete domandati il perché di questa pratica. In realtà ha la sua logica ed è primario che seguite questa norma che potrebbe schivare degli spiacevoli problemi per tutti. Dovete sapere che una bottiglia con un tappo e una senza non hanno la stessa capacità di fare danno. Poniamo che vi trovate proprio davanti al palco dove c’è la star per la quale avete acquistato il biglietto costoso del concerto.

Mettiamo che una volta lì per qualsivoglia motivo decidete di lanciare una bottiglia piena di acqua o di un altro liquido, chiusa con il suo coperchio. Un oggetto di questo tipo lanciato da una distanza che cade sulla testa di qualcuno può provocare un grosso danno.

Ed è proprio per questo che all’entrata dei concerti spesso vengono prelevati i tappi delle bottiglie e non solo. Una bottiglia anche se piena che cade su qualcuno, prima si svuoterà di tutto il suo contenuto visto che non c’è un tappo a bloccare il flusso di tale liquido. Prima di precipitare su qualsiasi persona quindi si svuoterà e non farà assolutamente il danno che avrebbe potuto fare se fosse stata piena.