Perché si regala la mimosa l’8 marzo? Il vero motivo non lo conoscono tutti

L’omaggio più ricorrente che si è soliti porgere alle donne in occasione della ricorrenza dell’8 marzo è la mimosa. Ma perché proprio questo fiore? Che correlazione ha con il mondo femminile?

La primavera è uno dei periodi più belli dell’anno, perché pian piano l’inverno cede il posto a temperature più calde e tempo più soleggiato, e al contempo la natura, con i suoi colori e le sue meraviglie, ci regala spettacoli degni di essere ammirati. Gli alberi in fiore, infatti, iniziano a circondarci da ogni parte, e tra essi vi è proprio la mimosa.

A partire dalla fine di febbraio, quest’ultima ci inebria con il suo profumo intenso e delicato, e il colore giallo acceso che la contraddistingue non può fare altro che mettere di buon umore chiunque la guardi. L’arrivo delle mimosa, tuttavia, non anticipa solamente la stagione primaverile, ma anche una ricorrenza per noi molto importante: trattasi della festa della donna che, come tutti saprete, si celebra ogni anno l’8 marzo.

Non tutti, però, conoscono il vero significato di questa giornata, così come il reale motivo per il quale, negli anni, la mimosa è diventata il simbolo di tale festa. Curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme, dunque, tutto quello che c’è da sapere.

8 marzo: giornata internazionale della donna

Il processo di sviluppo della donna all’interno della società non è stato facile, e nonostante i risultati raggiunti, c’è ancora molta strada da fare. Ad oggi le donne possono votare; possono studiare e avere un lavoro; hanno anche la possibilità crearsi il proprio posto nel mondo e di essere economicamente indipendenti. Purtroppo, però, non è sempre stato così.

Il ruolo della donna, in passato, si limitava solamente alla cura della casa e dei figli, perché all’epoca, nella società, non c’era posto per loro. L’universo femminile, infatti, dipendeva in tutto e per tutto da quello maschile. A partire dalla fine dell’Ottocento, però, un gruppo di donne iniziò a ribellarsi al cosiddetto “patriarcato”, ed è anche e soprattutto grazie a loro se, ad oggi, tutto questo è solo un triste e lontano ricordo.

La giornata internazionale della donna si celebra l’8 marzo in tutto il mondo, e serve proprio a questo: a ricordare tutto ciò che le donne del passato hanno dovuto subire prima di poter arrivare a dove siamo oggi, e a tutte le battaglie contro la violenza di genere che, nonostante il progresso, continua a essere una bruttissima pagina di attualità.

Il significato della mimosa

Ora che sappiamo che cosa rappresenta la festa della donna, è arrivato il momento di scoprire anche le origini dell’usanza di regalare la mimosa in occasione dell’8 marzo. La spiegazione ce la fornisce direttamente il linguaggio dei fiori. La mimosa, infatti, rappresenta tutte le più belle qualità che le donne posseggono, ovvero la sensibilità; l’indipendenza; la libertà e la forza.

Inoltre, la scelta di associare la mimosa alla festa della donna è stata voluta direttamente dall’associazione femminista “Unione Donne in Italia“, nata nel lontano 1944 e che, ancora oggi, si batte affinché nessuna donna debba mai più avere paura di far sentire la propria voce.