Leonardo Bonucci alla fine resterà alla Juventus per un altro anno. E questa è una notizia ormai assodata, con un bel punto messo alla fine dallo stesso calciatore e lo stemma dei bianconeri a fianco. Non è un’evidenza banale, perché nelle ultime settimane era stata detta qualsiasi cosa sul destino del difensore centrale: si era parlato di ritiro immediato dopo l’ennesimo infortunio, poi di addio ufficiale nel 2024 e infine anche di un’ipotesi (abbastanza bizzarra) di partenza con direzione Marsiglia. E, per ultimo, del capitolo Nazionale, ma anche lì c’è da fare chiarezza. Insomma, di Leo si chiacchiera sempre tanto e probabilmente ci sono dei motivi ben precisi.

Alcuni calciatori hanno un peso e un sapore differenti. Perché in campo non ci mettono solo le qualità tecniche, le giocate, il cuore e la pelle che poi sembra quasi una questione di vita o morte. E lo è, forse, sportivamente parlando. È una questione di mentalità, di attaccamento, di leadership e quelle sono soprattutto doti naturali, ma si allenano pure e con esperti ben precisi. Bonucci, nel corso della sua lunga carriera, ha dimostrato di averne tanta di ambizione, di orgoglio anche di più e, per le scelte fatte e per come sono state fatte, molto spesso è stato divisivo. Come può esserlo solo uno che in carriera ha indossato le maglie di Inter, Juventus e Milan e non si chiama Roberto Baggio. Anche nei suoi ultimi scampoli poco felici sul campo, però, non lo lasciano in pace. E i rumors tanto meno. Ma il centrale sa bene come si fa a scansarli e a ribadire, ancora una volta, che il suo destino può deciderlo solo lui.

Bonucci e la Juventus: tutto è bene quel che finisce bene (o forse no)

La telenovela relativa il futuro di Bonucci ha dominato nelle ultime settimane e in sensi a cui non eravamo poi così abituati negli ultimi anni. Nel senso che del centrale italiano probabilmente non si parlava così tanto dai tempi del suo addio alla Juventus e del suo trasferimento (clamoroso) al Milan. Intanto, andando con ordine, è bene specificare che il difensore della Nazionale ha avuto un’altra stagione tormentata che ha fatto il paio con i tormenti che ha vissuto di per sé la Juventus. In Serie A ha collezionato 17 presenze, di cui solo dieci da titolare e con solo un gol all’attivo, che non è proprio ciò che è richiesto a un difensore, ma lui ci aveva abituato a ben altro.

Non sono state solo scelte tecniche di Massimiliano Allegri, che comunque su di lui ci ha puntato anche nello spogliatoio e con cui adesso ha un buon rapporto, ma soprattutto i tanti, tantissimi infortuni che spesso l’hanno costretto ai box e a dover recuperare prima di tornare in campo. Dopo l’ultimo ko che sembrava aver decretato la chiusura anticipata della sua stagione, molti tifosi e non hanno iniziato a parlare di un possibile ritiro un anno prima della naturale scadenza del suo contratto. Voci che poi ha stoppato lo stesso calciatore con delle dichiarazioni indirette, ma ben chiare: “Quando il prossimo anno smetterò di giocare credo che si chiuderà un’era di difesa e di modo di interpretare la difesa all’italiana. È un motivo d’orgoglio essere lì tra i grandi e speriamo che anche altri difensori che cresceranno prenderanno come idoli noi quattro e questo significa aver fatto tanto e aver lasciato tanto al calcio il che non è mai così scontato”.

Il tutto all’interno di un discorso più ampio, ovviamente, in cui Bonucci ha ripercorso la parte più bella della sua storia alla Juventus: “Entrare dentro quello spogliatoio era come un bambino alle giostre. Ancora oggi mi emoziono. Ero giovane, giocavamo contro lo Shamrock Rovers ai preliminari di Europa League con Delneri in panchina. Da bambino quando rincorre il pallone sogni di giocare con squadre come la Juventus e riuscirci 500 volte significa davvero aver fatto la storia di questo club e questo è motivo di grande orgoglio ed emozione”. E ha aggiunto, anche con una bella dose di emozione: “Con gli occhi aperti ammiravo i tifosi attorno a noi e mentre correvo in ritiro mi chiedevo se stessi sognando o fosse tutto vero“.

E l’amore di certo non è mancato e non manca: “È la maglia che sogni di indossare da bambino. Io davanti ai grandi eventi come giocare in Champions ho sempre cercato di non vedere ciò che mi circondava, mi sono concentrato su me stesso raggiungendo un equilibrio che mi faceva pensare solo a quello che c’era da fare con o senza palla senza ascoltare nulla attorno a me”. E riferendosi al trio da sogno con Barzagli e Chiellini: “Il segreto è che si è creata anche un’amicizia fuori dal campo. Io ero il più piccolo e ho imparato molto da loro. Conte ha avuto l’intuizione di farci giocare con la difesa a tre”.

Con queste parole, arrivate anche un po’ a sorpresa, l’ex Inter e Milan ha confermato che a fine 2024 per lui sarà l’occasione per dire addio al pallone giocato e su questo, quindi, nel bene e nel male, non ci sono più dubbi. Ma dove finirà la sua carriera? Sì, perché diversi esperti di calciomercato, anche all’estero, hanno iniziato a ipotizzare una partenza e in particolare in Francia, alla corte del Marsiglia. E i transalpini e la Juventus erano già al tavolo delle trattative per il riscatto di Arkadiusz Milik da parte dei piemontesi, poi concretizzatosi.

E tutto è successo proprio nel momento in cui Bonucci era impegnato con la Nazionale nelle ultime partite che era importante per i progetti e per dare adito a una nuova era. E, proprio in quel caso, non è andata esattamente come poteva sognare, dato che il suo errore ha provocato di fatto il gol della Spagna. E da lì, praticamente in contemporanea con le voci di calciomercato, sono ritornate puntuali anche i rumors di ritiro e questa volta dalla Nazionale italiana che forse a questo punto è anche più pesante.

Ora, su questo ultimo punto non ci sono state conferme o smentite, ma a un anno dal ritiro ufficiale restare sarebbe utile per fare da chioccia ai più giovani, trasmettere le sue conoscenze a chi gli succederà. Come una staffetta con la storia e come dovrebbe essere sempre. Fatto sta che su questo vere e proprie smentite non ce ne sono state, ma sull’eventuale passaggio al Marsiglia sì. Bonucci resterà alla Juventus per un altro anno, fine alla fine appunto e la certezza decisiva, se serviva, è arrivata dallo stesso calciatore che su Instagram ha pubblicato una storia con lo stemma della Juventus e un punto a chiudere. Come a dire: “Resto a Torino. Punto”. E così sia. Sperando che sia un anno più lieto e meno turbolento di quanto è stato quello che si è concluso da poco.

Insomma, la telenovela si è chiusa come si doveva chiudere e con Allegri che fa intendere di tenere volentieri il calciatore e che il difensore è felice di restare. Tutti contenti, ma le critiche non si fermano, forse anche con un po’ di ingiustizia. Perché lo sport è così: anche se hai scritto la storia, basta perdere smalto, condizione o un paio di stagioni per essere dimenticato o osteggiato. Ancora di più se sei passato al Milan sul più bello e lì non hai dimostrato di essere indispensabile, anzi. Di detrattori Bonucci, quindi, ne ha tanti e si scatenano puntualmente anche sui social per far sentire la loro presenza, anche quando il ragazzone alto 190 centimetri e con la personalità strabordante va in Nazionale. Anche se c’è ancora chi lo sostiene e non dimentica quanto fatto, come fanno i veri tifosi.

Toloi 32

Bonucci 36

Acerbi 35 La difesa della Nazionale di stasera è composta da 3 centrali che fanno 103 anni in 3 E gente come Scalvini, Casale, Romagnoli che ha fatto un’ottima stagione la guarda da casa Riconoscenza ✅

Meritocrazia ❌ Poi ci chiediamo pure cosa non va — Spina14 (@Spina14_acm) June 15, 2023

Vedere Bonucci in Nazionale è un insulto alla ragionevolezza? pic.twitter.com/kJLtiptIAV — Tackle DURO (@tackleduro) June 15, 2023

Bonucci è stato il mio Capitano,e ne sono orgoglioso

È stato un Protagonista fondamentale del nostro Ciclo

Assieme abbiamo Vinto battaglie Epiche

Un Guerriero vero Come per Gigi,Barza e Chiello,tutto ha una Fine Il percorso assieme è stato fantastico,nessuno mai lo cancellerà pic.twitter.com/3hKLWdaaAu — K!NO (@Kino16K) June 21, 2023

Il problema non è Leonardo #Bonucci.

Il problema (grave) è di chi lo ha convocato e lo ha fatto pure fatto giocare dopo un finale di stagione così. Mancini Mancini… #SpagnaItalia pic.twitter.com/73RzX5SHpI — Stefano Peduzzi (@StePeduzzi) June 15, 2023

Sono vecchio? Resto alla Juve. Punto.

Sono a fine carriera? Resto alla Juve. Punto.

Mi criticare? Resto alla Juve. Punto. Leonardo Bonucci resta alla Juve. Punto. pic.twitter.com/ADYZWBvWtz — ROBERTO CUORE BIANCONERO 🤍🖤 (@RobertoDiLeo10) June 21, 2023

Ma io mi chiedo perché Bonucci con Acerbi adattato a sx quando potresti schierare la difesa che in finale di Champions League ha messo in gabbia un cyborg da 50 gol stagionali. Mancio? — Riccardo Pozzolli (@RPozzolli) June 15, 2023

Bonucci non è un titolare affidabile da 2 anni. Si invecchia.

Va bene che lui non l’accetta, lo capisco pure, ma un allenatore non deve essere un animatore di un centro anziani. È colpa di chi lo fa giocare.

Mancini ha accumulato un sacco di colpe sportive imperdonabili. — Pat®izia 𐂂◽️◾️ (@l4_p4tr1z14) June 15, 2023

Ma i tifosi non fanno il calciomercato e non scrivono il futuro, non del tutto. E alla fine, fino alla fine, Bonucci finirà come ha deciso di finire e, nel suo piccolo, non da titolarissimo e senza più cinquanta presenze a stagione, potrebbe ancora contribuire a scrivere un’altra storia bellissima e grande. Che offuscherebbe anche i recenti errori e i momenti più difficili.