Perché la Principessa Anna non stringe mai la mano? Svelato il mistero

La Principessa Anna è uno dei membri senior più amati della Royal Family inglese, e tra le sue caratteristiche, c’è quella di non stringere mai la mano di chi ha di fronte.

Una particolarità che i più attenti osservatori di questioni reali ben conoscono. Il motivo di tale scelta lo ha spiegato lei stessa nel corso di un intervista rilasciate per il documentario Queen of the world. Anna si differenzia così dai duchi del Galles p i Sussex, sempre pronti, al contrario, a prestarsi per un selfie o un abbraccio veloce con i tanti fan che spesso li attendono.

Anna del Regno Unito è la secondogenita di Elisabetta II e Filippo di Edimburgo, nonché sorella di Carlo III e di Andrea di York e Edward di Edimburgo. La principessa è uno dei membri più anziani e al contempo amati dal popolo inglese, che amano il suo carattere deciso e la sua tempra decisamente anglosassone.

Considerata una Royal “senior“, è nota per riciclare spesso e volentieri i suoi abiti, per essere la Windsor che svolge più incarichi all’anno e per la sua passione smodata per i cavalli, che l’ha portata addirittura a competere alle Olimpiadi del 1976. Eppure, c’è un’altra caratteristica che gli osservatori reali conoscono bene, ovvero quella di non stringere mai la mano a chi ha di fronte. Usanza inconsueta, visto il comportamento decisamente opposto tenuto da William e Kate o Harry e Meghan, solo per fare gli esempi più noti. Come mai? A rivelarlo è stata proprio la diretta interessata, ancora qualche anno fa, durante un’intervista.

Ecco perché la Principessa Anna non stringe la mano

“Noi non stringiamo mai le mani. La teoria era che non avremmo potuto stringere le mani a tutti, quindi meglio non iniziare proprio. Io mi attengo a quello, ma vedo che gli altri non lo fanno” ha detto con estrema naturalezza Anna, intervistata in occasione del documentario del 2018 Queen of the world, riferendosi con tutta probabilità alle generazioni più giovani dei Reali inglesi.

Del resto lei, nata nel 1950, ha vissuto buona parte della sua vita giovanile in un ambiente ancora molto tradizionale e segnato da regole ben precise, difficili da cambiare, arrivati a una certa età. Ne è riprova ciò che ha aggiunto subito dopo all’intervistatrice: “Mi sembra che sia diventato un esercizio di stretta di mano, piuttosto che una passeggiata, se capite cosa intendo”.

Lo stesso dicasi per selfie e fotografie, da lei decisamente poco amati, come ha avuto occasione di rimarcare, sempre nella medesima occasione: “I telefoni sono già abbastanza brutti, ma gli iPad non lasciano neanche intravedere le loro teste. Non sai con chi stai parlando. È strano, perché le persone non credono di aver vissuto davvero un evento a meno che non abbiano scattato delle fotografie. Anche quando sei proprio di fronte a loro” ha esclamato.

17esima in linea di successione al trono, Anna del Regno Unito, Principessa Reale, titolo che viene assegnato alla maggiore delle figlie femmine di un Re o Regina, si è sposata due volte, la prima con Mark Phillips, dal 1973 al 1992, la seconda con l’ammiraglio Timothy Laurence, con cui è tuttora coniugata, dal 1992. La principessa è madre di due figli, Peter Phillips e Zara Tindall, i quali non hanno titoli in quanto figli di un borghese, che inoltre ai tempi aveva rifiutato il titolo di marchese offertogli dalla Regina.

Nel 1974, Anna e l’allora marito Mark, mentre ritornavano a Buckingham Palace dopo una serata di beneficenza al Pall Mall in auto, vennero bloccati da una vettura che sbarrava loro la strada. Un uomo scese, armato, ferendo le guardie del corpo della principessa, e avvicinandosi al suo finestrino le ordinò di scendere dal veicolo, spiegando di volerla rapire per chiedere un riscatto di 2 milioni di sterline. La risposta di Anna? “È dannatamente improbabile!”. Un’uscita, ancora oggi leggendaria, e perfettamente in linea con il carattere della principessa, che fortunatamente riuscì ad uscire illesa da quella brutta situazione.