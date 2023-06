Dopo essere andata sotto alla Camera nell’approvazione del Documento di economia e finanza – era aprile -, la maggioranza ha ricevuto oggi un’altra batosta, ma in commissione Bilancio del Senato. Il voto sul pacchetto di emendamenti al decreto Lavoro, infatti, ha portato a un pareggio tra le due parti, dovuto all’assenza momentanea dei senatori di Forza Italia, e quindi la sospensione dei lavori e sicuramente il non approdo del testo per la discussione in aula che sarebbe dovuta avvenire subito dopo.

Ecco, considerati i tempi stringenti, è stata subito riunita una conferenza dei capigruppo, anche se gli esponenti del centrodestra avrebbero voluto procedere subito con un’altra votazione. Nel mentre, comunque, le opposizioni, dalla segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, fino al presidente del MoVimento 5 stelle, Giuseppe Conte, passando per la capogruppo del terzo polo (in quota Italia viva) a Palazzo Madama, Raffaela Paita, e il leader di Azione, Carlo Calenda, attaccano il governo.

Manca Forza Italia, in commissione Bilancio al Senato la maggioranza va sotto sul dl Lavoro, e i senatori azzurri chiariscono che si è trattato di un incidente

La corsa contro il tempo per la conversione in legge del dl Lavoro – che, per non perdere gli effetti, dovrà essere fatta entro il 4 luglio – ha trovato una pietra di inciampo. La maggioranza, infatti, che aveva presentato un pacchetto di emendamenti al decreto legge con la relatrice, e senatrice di Fratelli d’Italia, Paola Mancini è stata battuta in commissione Bilancio, al Senato, rimandando (forse solo di qualche ora, o forse no) l’approdo del testo in aula per la discussione e l’approvazione.

La mancanza degli esponenti di Forza Italia, non in protesta ma semplicemente in ritardo come ha chiarito successivamente Dario Damiani, uno dei componenti degli azzurri nella commissione, spiegando che “quello che è accaduto non ha rilevanza politica. Avevamo un impegno di gruppo che è ritardato di soli 15 minuti“, ha fatto sì, infatti, che la conta dei voti portasse a un pareggio: da una parte i dieci del centrodestra, dall’altra i dieci delle opposizioni, e quindi lo slittamento dei lavori, con la sospensione della seduta, e chissà.

Perché, nonostante la relatrice abbia detto che all’incidente (che non doveva accadere, ha precisato) si possa porrà rimedio subito, presentando un nuovo parere da parte del ministero di Economia e finanza, che sarà posto in votazione in commissione per riprendere subito i lavori, la conferenza dei capigruppo è stata riunita, e quindi il testo potrebbe non arrivare a Palazzo Madama entro oggi, come invece si era auspicato lo stesso Damiani.

Da Schlein a Conte, passando per Calenda: le opposizioni vanno all’attacco del governo, incapace (per loro) di approvare una legge

E quindi le opposizioni, specialmente i leader, non hanno mancato di puntare il dito contro il governo. La prima è stata la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che ha iniziato dicendo che “la maggioranza non sta in piedi“. “Il dl Lavoro – ha proseguito la deputata italo americana – era una delle bandiere programmatiche del governo Meloni. Oggi le forze di maggioranza non riescono nemmeno a garantire che gli emendamenti della relatrice siano approvati“.

Poi l’attacco frontale sul provvedimento in sé e per sé ritenuto sbagliato e che deve essere cambiato: “Noi continueremo a opporci a norme che aumentano precarietà e povertà. La verità è che questo esecutivo non sta in piedi, incapace di passare dalla propaganda ai fatti“, ha concluso la numero uno del Nazareno, a cui ha fatto da eco anche il presidente del MoVimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

In un lungo post sui social, l’Avvocato del popolo, dopo aver elencato tutte le cose che non vanno nell’esecutivo, specialmente in quello che lui ha definito il “decreto precariato“, ha scritto che il governo di Giorgia Meloni è “incapace, inutile e dannoso“.

Le ultime 24 ore di un Governo Meloni allo sbando: 1. Dimezzano i fondi per i risarcimenti dei gravi infortuni sul lavoro. Non appena lo denunciamo, provano frettolosamente a fare retromarcia. 2. Il Ministero di Giorgetti elogia la riforma del Mes e il Governo Meloni, in… — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 21, 2023

Leggero, poi, non c’è andato neanche Carlo Calenda, leader di Azione e senatore del terzo polo, che sempre su (suo amato) Twitter, ha dato una spiegazione di quello che è successo. Nonostante, infatti, come abbiamo già detto, dalle file della maggioranza e soprattutto quelle di Forza Italia il caso sia stato archiviato come un incidente, per lui si è trattata di una mossa politica degli azzurri, già in panne dopo la morte del presidente Silvio Berlusconi.

Uno spettacolo davvero poco edificante. Con tentativi della maggioranza di spiegare che no “non siamo andati sotto”. La verità è più semplice di così: un pezzo di Forza Italia ha voluto dare un messaggio. Se questo è l’esordio del dopo Berlusconi la maggioranza rischia il caos. https://t.co/gnMiTfcjhM — Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 21, 2023

Ma i tre numeri uno non sono gli unici che hanno commentato questa seconda caduta del governo – la prima ci fu alla Camera per l’approvazione del Documento di economia e finanza a fine aprile. Stefano Patuanelli, capogruppo dei Cinquestelle a Palazzo Madama, che già in mattinata aveva lanciato una frecciatina all’esecutivo per quanto riguarda il parere sul Mes del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha scritto che “lo stato comatoso continua“.

Mentre dalle file del Pd, il responsabile economico della segretaria, Antonio Misiani, ha detto che si tratta di “dilettanti allo sbaraglio”. E Daniele Manca e Beatrice Lorenzin, esponenti dem in commissione Bilancio al Senato, hanno sottolineato quanto già detto da Schlein, ovvero che “questo era un provvedimento simbolo, ma si è trasformato nel primo grande fallimento di questa maggioranza“, così come ha fatto anche il capogruppo Francesco Boccia.

“Non si può fare finta di niente – ha detto -, non esiste il voto pari, un emendamento è respinto se non c’è voto in più e quindi oggi la Commissione ha bocciato gli emendanti“. Nel merito, poi, Boccia ha spiegato che “la maggioranza e il governo cercavano di porre toppe peggiori del buco sull’indice di equivalenza, sugli infortuni sul lavoro, sul lavoro gratuito, sull’utilizzo dei lavoratori che prendevano un tempo il reddito di cittadinanza. Tutti temi che abbiamo contestato e sui quali non sono state accolte le nostre proposte, poi maggioranza e governo hanno rabberciato idee per colmare queste lacune. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: oggi sono stati bocciati tutti gli emendamenti presentati dalla maggioranza, non è possibile riproporli e non è più possibile tollerare il regolamento à la carte“.

Quanto al terzo polo, ma stavolta Italia viva, con la presidentessa dei senatori, Raffaella Paita, il dubbio è più o meno lo stesso posto dal collega, ovvero che stanno litigando su tutto nelle file dell’esecutivo.

Maggioranza in tilt in commissione bilancio. Dopo aver annunciato ‘ il più grande taglio del cuneo fiscale della storia ‘non hanno i numeri in commissione per votarlo! Sarà perché non era affatto il più grande taglio del cuneo della storia? Oppure perché litigano su tutto?… — Raffaella Paita (@raffaellapaita) June 21, 2023

A queste in una qualche maniera ha risposto Claudio Lotito, anche lui membro della commissione Bilancio in quota Forza Italia, e anche presidente della Lazio, parlando con l’Adnkronos. “Si informi, io sono quello con più presenze in assoluto. Non ho mai saltato una commissione da quando sono stato eletto, non sono mai arrivato in ritardo. Sono il primo ad arrivare al Senato e sono l’ultimo a uscire. Praticamente lo chiudo io Palazzo Madama…“, ha detto il senatore che ha ulteriormente chiarito che si è trattato di un contrattempo, perché lui si è sempre attenuto a quello che gli dice il capogruppo.

“Le dietrologie non servono in questi contesti. Noi dovevamo scendere a una certa ora e siamo scesi, se hanno votato prima non lo so. Nel momento in cui il nostro capogruppo avvisa il presidente della commissione e dice ‘tra 15 minuti siamo giù’… Io non lo so dopo che è successo“, ha spiegato ancora il patron dei biancocelesti che ha concluso dicendo che “se la senatrice Mancini avesse fatto parte della Commissione Bilancio non avrebbe dato quella interpretazione. Inutile fare un film su questa cosa. Contano i fatti. Si ricordi, fatti non parole“.