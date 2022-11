Perché la lavatrice macchia il bucato? Spiegato il motivo: come risolvere

Vi siete mai chiesti perché la lavatrice macchia tutto il bucato? Il motivo è semplice e viene spiegato dagli esperti. Da risolvere immediatamente.



Spesso e volentieri una volta che la lavatrice ha terminato il suo ciclo di lavaggio, ci ritroviamo con tutti i capi macchiati e anche con un cattivo odore. Tutto questo ha cause differenti che devono essere risolte prontamente proprio per non rovinare del tutto i tessuti e vestiti che vengono messi dentro la lavatrice. Non solo, in pochi sanno che una lavatrice che non funziona bene consuma ancora più elettricità impattando negativamente sulla bolletta di fine mese: cosa fare allora? Ecco che gli esperti spiegano il motivo per la quale il bucato si macchia in lavatrice.

Bucato macchiato in lavatrice: cause e rimedi

Possono essere macchie gialle o macchie nere, quello che è importante è capirne le cause e andare pian piano a risolvere. Non solo, ci sono determinate azioni che pretendono anche una risoluzione che spetta ad un professionista del settore.

Quelle che andiamo ad elencare sono tutte le possibili motivazioni per un capo completamente macchiato quando esce dalla lavatrice. Vi ricordiamo che tutti gli elettrodomestici sono diversi e che è sempre bene leggere le istruzioni che vengono date dal produttore.

Guarnizione della lavatrice

Non è raro che i vestiti siano macchiati una volta che il ciclo della lavatrice è terminato. La guarnizione è uno dei componenti di questo elettrodomestico che non deve mai essere trascurata, ricca di detriti e di muffa che si accumula man mano lavaggio dopo lavaggio.

Per evitare che questo componente possa macchiare i vestiti bisogna pulirla continuamente. Come fare? Basterà un panno in microfibra leggermente umido e con delle gocce di aceto di mele versato: passarlo poi sulla guarnizione per un effetto sgrassante e profumato.

Calcare della lavatrice

Come per ogni elettrodomestico il vero problema è il calcare. I lavaggi continui e la poca manutenzione non aiutano di certo, per questo motivo oltre a compromettere il funzionamento e pagare molto di più di energia elettrica anche i vestiti si macchiano completamente (con cattivo odore annesso).

Aloni e macchioline compaiono sui tessuti appena lavati e per fare in modo che questo non accada, l’acido citrico diventa il migliore alleato ecologico. Come fare? Sciogliere 150 grammi di prodotto in 1 litro di acqua calda/tiepida e versarlo nel cestello della lavatrice. Ora far partire un lavaggio a vuoto alla massima temperatura, così che il calcare si sciolga in pochi secondi.

Controllo della resistenza

Una attenzione particolare alla resistenza della lavatrice, che permette di portare l’acqua alle alte temperature. Lavaggio dopo lavaggio si depositano non poche tracce di detersivo e calcare, soprattutto quando si usano le basse temperature. Sui vestiti appariranno delle macchie scure e per risolverlo basterà usare una punta di acido citrico con un lavaggio a 90°C. Ovviamente, se il problema persiste meglio sentire subito un tecnico professionista.

Lavatrice carica oltre il limite

Quando la lavatrice è carica oltre il limite consentito, il lavaggio non avviene nel migliore dei modi. Quando si inserisce troppo bucato dentro la lavatrice si inciampa in non poche problematiche.

Meglio dividere i panni e fare due lavaggi, così che i capi non vengano fuori macchiati e puzzolenti.

È stato usato troppo detersivo

In altri casi, invece, potrebbe essere stato usato troppo detersivo e questo non si scioglie durante il lavaggio creando non poche macchie sui vestiti. Attenersi sempre alle indicazioni che si trovano sulla confezione del prodotto, preservando i tessuti e anche l’ambiente.