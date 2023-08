Perché il turismo in Albania funziona

Il Presidente dell’Albania Edi Rama, nei giorni scorsi ha lasciato delle dichiarazioni affermando che quest’anno ha notato un boom di turisti italiani nel suo Paese. Numeri sempre in aumento di tanti vacanzieri che hanno preferito la costa albanese anziché mete più gettonate e sicuramente più costose.

Uno dei motivi principali di questa scelta è sicuramente il rincaro dei prezzi e il costo della vita più caro, spingendo quindi tanti turisti a non rinunciare alle tanto amate vacanze estive ma optando per mete low cost.

Il turismo low cost in Albania

A pochi giorni dal Ferragosto, in questi giorni migliaia di persone si stanno spostando per raggiungere la meta scelte per godere delle proprie ferie estive, a base di sole, mare e relax.

Nonostante l’aumento dei prezzi, l’italiano medio non ha nessuna intenzione di rinunciare a qualche giorno di relax fuori casa e quindi anziché scegliere mete ambite e costose, come ad esempio le isole greche o la Croazia, si è constatato che quest’anno in tanti hanno scelto di passare le proprie vacanze in Albania.

“Non abbiamo più lo stigma del Paese da cui si fuggiva negli anni Novanta”.

Queste sono state le dichiarazioni del premier albanese Edi Rama, il quale ha notato non solo da quest’anno ma anche nelle estate precedenti un boom di turisti negli ultimi anni, assistendo quindi a una glorificazione del turismo straniero non tenendo conto delle difficoltà di una classe media che prende uno stipendio di 300 euro al mese.

Le parole di Edi Rama

Ribattezzata le “Maldive d’Europa” per l’estate 2023 l’Albania si conferma una delle mete low-cost scelte dai turisti. Non solo per la bellezza delle sue spiagge che sembrano tropicali e cristalline ma anche per il rapporto qualità prezzo dei servizi che offre.

Basti pensare che con una spesa che si aggira tra i 10 e i 15 euro per una giornata si possono affittare una postazione dotata di due lettini e un ombrellone, contro i 50 euro spesi in Puglia.

“Qui gli italiani sono i benvenuti, abbiamo sempre considerato l’Italia un po’ come casa nostra e siamo felici che gli italiani oggi possano guardare l’Albania come casa loro”.

Queste le parole del premier albanese Edi Rama, il quale si mostra soddisfatto del boom dei turisti presenti nel suo Paese, in arrivo anche dall’Italia, sottolineando come l’Albania sia quasi diventata come un grande resort.

A prova di ciò anche i prezzi degli alloggi che si aggirano intorno ai 500 euro per la penultima settimana di agosto per una coppia di adulti.