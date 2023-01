Perché i parabrezza delle auto sono colorati in alto? Il motivo è fondamentale

Sul parabrezza delle nostre auto è presente una striscia colorata verso la parte superiore. Ecco a cosa serve.

Tutti quanti noi, appena entriamo in possesso della patente di guida, non vediamo l’ora di metterci al volante e di provare l’ebrezza di guidare un veicolo per avere la possibilità di viaggiare e di spostarsi senza dover prendere mezzi di trasporto.

Questo fa si che spesso, quando acquistiamo un automobile, specie per i primi tempi, ce ne prendiamo cura come fosse una persona e stiamo molto attenti a non farla graffiare e a tenerla sempre come un gioiellino.

Parabrezza: ecco perché esiste la striscia colorata

In commercio ci sono tantissimi tipi di auto, a seconda dell’utilizzo che se ne fa e dei terreni che tendiamo solitamente a toccare per questo può essere un utilitaria, una berlina o un fuoristrada.

Ci sono anche tipi di macchine diverse in base al motore, a benzina, come la maggior parte, oppure a diesel o un ibrido di queste e recentemente si sta spingendo molto sull’acquisto di auto elettriche.

Ma quello che accomuna tutte queste auto è la presenza del parabrezza che altro non è che la finestratura della parte anteriore di un veicolo (è presente anche negli aerei), costruiti in vetro laminato.

Diversamente dal parabrezza, la parte posteriore è chiamata lunotto ed entrambe vengono installati con delle guarnizioni dalla carrozzeria e qualora dovessero danneggiarsi bisogna recarsi ad un esperto.

Ma tutti quanti i parabrezza, hanno una caratteristica simile tra loro, sulla parte superiore è presente una striscia colorata nella parte superiore che spesso può essere anche non notata di primo acchito.

La spiegazione

Grazie a questa colorazione, il sole e i raggi UV non passano all’interno della nostra auto e la guida del nostro veicolo diventa più sicura come anche l’auto che tende a non riscaldarsi specie nelle giornate più calde.

Ma non è l’unica ragione, questa striscia è presente anche per ridurre la pressione sugli occhi e per evitare che questi si affaticano per via dei raggi solari e per proteggere l’auto dagli effetti nocivi dei raggi UV.

Durante la pioggia, inoltre, si crea una forte umidità e l’impatto del sole dopo questa situazione può essere abbagliante allo stesso modo come può esserlo guardare il tramonto e rendendo impossibile la guida.

Grazie a questa zona colorata, eviteremo di doverci fermare per far si che i nostri occhi ritornino a guardare la strada senza aver subito un abbagliamento, e possiamo tranquillamente viaggiare anche in queste situazioni.

Il parabrezza, inoltre, evita l’effetto fumé rendendo fresco l’abitacolo bloccando i raggi UV in estate e rendendo più fresco l’ambiente anche se questo può sembrare soffocante se si lascia la macchina al sole.

Pensate che, senza l’aiuto di questa striscia, la vostra macchina sarebbe ancora più rovente quindi bisogna ringraziare l’inventore della striscia del parabrezza che ci permette di non cuocere una volta entrati nel veicolo.

Se ci accorgiamo che sul nostro parabrezza non è presente una striscia colorata è sempre meglio parlarne con il meccanico che provvederà a sostituire il tutto e a farvi viaggiare in massima sicurezza.