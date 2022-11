Miriam Ciobanu stava rientrando a casa a piedi durante la notte di Halloween, dopo aver litigato con il fidanzato, ma a casa quella notte non è mai arrivata.

La ragazza quella sera è rimasta coinvolta in un incidente ed è morta all’età di 22 anni travolta da un’Audi A3, guidata da un 23enne che è risultato positivo sia all’alcol test che al test antidroga.

Cosa è successo quella sera

Ad oggi si sa soltanto che la ragazza si trovava a casa del fidanzato diciannovenne con il quale aveva discusso e per questo motivo aveva deciso di ritornare a casa da sola.

“Abbiamo litigato e se n’è andata. A piedi, da sola, in piena notte. Io non potevo seguirla, è andato mio fratello a cercarla”

ha affermato il giovane. I due avevano deciso di passare insieme la sera di Halloween a casa del ragazzo. La serata procedeva bene finché una lite non ha spezzato la quiete.

Miriam decide di ritornare a casa sola a piedi così si incammina da Paderno (luogo in cui si trovava l’abitazione del ragazzo), fino a Onè di Fonte (luogo in cui la giovane viveva insieme al suo papà Giovanni).

Pare che la giovane abbia telefonato al padre poco prima delle 03:00 del mattino, probabilmente per farsi venire a prendere. Ma pare che l’uomo stesse già dormendo da ore in quanto aveva ricevuto dalla figlia l’informazione che sarebbe rimasta a casa del fidanzato per tutta la notte (alle ore 23.39). Quella notte però si trasforma in tragedia e la ragazza coinvolta in un incidente muore.

Parla la madre di Miriam, Adriana Ciobanu

Nel programma tv ‘La Vita in Diretta’ la madre di Miriam Ciobanu parla del perché ha cacciato via dalla Chiesa il fidanzato della ragazza, Tommaso.

“La sua era una sua presenza assolutamente non gradita, sia nei nostri confronti sia nei confronti di mia figlia. Quella sera avrebbe dovuto chiamarci e dirci cosa era successo.”

E così Adriana Ciobanu, la madre della ragazza travolta da un’automobile e rimasta uccisa nel mentre che camminava per le strade di Paderno durante la notte.

Adriana spiega il motivo per il quale ha deciso di allontanare il fidanzato di Miriam, Tommaso, dalla Chiesa durante il funerale della giovane.

Il ragazzo la notte dell’incidente pare abbia lasciato Miriam andare verso casa a piedi da sola. La ragazza ventiduenne sembra sia stata presa in pieno da un’auto in corsa e uccisa dal forte colpo.

Alla guida del mezzo c’era Alessandro Giovanardi, un ragazzo di 23 anni risultato positivo ai test di alcol e droga.

L’appello di mamma Adriana a ‘La Vita in Diretta’

Tommaso invece, che ad inizio ottobre era rimasto coinvolto in un incidente stradale sempre insieme alla fidanzata Miriam, si ritrova ora in stampelle ed è stato cacciato via dalla Chiesa subito dopo le esequie.

“Per rispetto non dovevi neanche presentarti.”

È questo che la madre della giovane ha urlato nei confronti del ragazzo.

Sempre lei, a ‘La Vita in Diretta’, ha rilasciato un’intervista approfittandone per fare appello a tutti i giovani:

“Siate responsabili, non solo verso voi stessi, ma verso il prossimo. Vogliamo ritrovare un po’ di forza per andare avanti.”

Ha così concluso l’intervista la donna.