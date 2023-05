PNRR, il Ministro Fitto incontrerà nel corso della giornata odierna i Governatori di otto Regioni. Si punta a migliorare le sinergie.

Il Ministro agli Affari Europei, Raffaele Fitto, incontrerà nella giornata di oggi i Governatori di otto Regioni per ottimizzare le sinergie e per ridurre al minimo gli errori pregressi. La finalità dell’incontro è quella di migliorare le sinergie tra il PNRR e le misure delle politiche di coesione finanziata. È quanto è stato reso noto da una nota pubblicata sul sito istituzione del Ministero. C’è necessità di un iter di collaborazione tra Ministeri e Regioni proprio per evitare di commettere errori pregressi e migliorare il dialogo reciproco. Ecco quali sono le finalità dell’incontro.

Fitto incontrerà i Governatori di 8 Regioni: gli obiettivi dell’incontro

Il Ministro degli Affari Europei Fitto incontrerà nel corso della giornata odierna i Governatori di otto Regioni per migliorare le sinergie e per evitare che gli errori del passato si possa ripetere nel presente e nel prossimo futuro. L’Italia, sottolinea lo stesso Ministro degli Affari Europei, deve allinearsi a ciò che richiede Bruxelles. Fitto sottolinea che sono necessari incontri con i Presidenti delle Regioni per migliorare l’attività di coordinamento istituzionale con la Presidenza del Consiglio. Esecutivo e Regioni devono collaborare e comunicare costantemente in modo tale da migliorare la fase di programmazione e quella di utilizzo dei fondi europei e nazionali.

Fitto incontra i Presidenti delle Regioni: ecco perché

Nel corso della giornata odierna il Ministro Fitto incontra Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania; Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata, Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte. Nel pomeriggio della giornata gli incontri proseguono con i Governatori delle Regioni Toscana, Lombardia ed Abruzzo. La finalità degli incontri tra il Ministro degli Affari Esteri e dei Governatori di otto Regioni è quella di

“ottimizzare le possibili sinergie tra le misure delle politiche di Coesione programmazione 2014-2020, 2021-2027 e il PNRR”.

È importante fare il punto sulla situazione e verificare lo stato di attuazione dei programmi. Questa verifica in itinere consentirà l’impiego ottimale dei fondi, che fino a questo momento non sono stati gestiti in modo efficiente e sinergico. L’utilizzo non ottimale delle risorse è stato cagionato anche dalla disparità territoriale.

Fitto sostiene che è necessario avviare un iter di collaborazione per evitare di ripetere gli errori del passato e per

“puntare agli interventi strategici che consentano all’Italia di allinearsi al livello che merita e che l’Europa ci richiede”,

ha sottolineato lo stesso Ministro degli Affari Regionali.

Incontro tra Fitto e Presidente dell’Emilia-Romagna

Sull’incontro tra Fitto e Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, il Governatore della regione colpita dalle alluvioni ha detto che la priorità è la ricostruzione immediata. Sull’incontro, Bonaccini sottolinea che si troverà un’intesa sui fondi. Altra priorità per la Regione Emilia-Romagna è quella di combattere e risolvere il problema del dissesto idrogeologico.