Perché Fabio Fazio usa solo il microfono gelato? Rivelato il motivo inaspettato

Fabio Fazio è al centro della notizia in questi giorni. Ma qualcuno si è chiesto come mai usi solo il microfono gelato? È inaspettato.

Fabio Fazio, un conduttore e un autore al centro della notizia in tutta Italia. In questi giorni il suo “arrivederci” alla Rai non è passato inosservato. Così come tutti vogliono capire come mai abbia sempre usato il microfono gelato e mai quello al petto, come i colleghi. Forse un piccolo fattore che evidenzia la sua identità o una caratteristica personale? Niente di tutto questo e il vero motivo è noto a pochissimi.

Fazio lascia la Rai dopo tanti anni

Una vera e propria istituzione Fabio Fazio con il suo programma Che Tempo che Fa. Il gruppo Warner Bros Discovery ha confermato l’arrivo del conduttore di Savona, con la firma di un contratto per 4 anni.

Fazio approda sul canale Nove con il suo programma, insieme alla sua compagna di viaggio Luciana Littizzetto tutte le domeniche alla sera a partire dal mese di settembre.

Le reazioni e le supposizioni in merito sono state tantissime. Fazio ha rilasciato una intervista a riguardo: i fan possono comunque stare tranquilli, perché il conduttore porterà il suo programma e le sue interviste di successo sulla Nove mantenendo il suo stile.

Perché Fabio Fazio usa solo il microfono gelato?

C’è un elemento che caratterizza il noto autore e conduttore savonese. Infatti tutti lo hanno sempre visto con un microfono gelato in mano, durante i suoi programmi, ma non con quello al petto. Il suo dispositivo audio è il classico “gelato” che si impugna, impedendo in qualche modo di avere le mani libere.

Durante una sua diretta a febbraio, lo stesso giornalista ha comunicato che avrebbe dovuto operarsi senza poter parlare per qualche giorno. Dalle maggiori testate nazionali si apprende di come tutti siano stati in pensiero per le condizioni di salute, anche se non ci sono stati dettagli in merito.

Il 7 marzo del 2021 il conduttore non si è presentato alla puntata classica del suo programma Che Tempo che Fa.

Resta in collegamento da casa e lascia lo scettro alla sua alleata Luciana Littizzetto. L’operazione – ha dichiarato lo stesso autore – è stata più complicata del previsto, tanto da dover stare a casa a riposo. Lo spavento è stato forte, soprattutto perché l’intervento ha toccato la gola.

Da quel momento il conduttore Fazio ha sempre usato il microfono gelato, senza più usare quelli che si attaccano direttamente alla giacca.

È a causa dell’operazione subita? I giornalisti e i suoi colleghi hanno cercato una spiegazione, ma la conferma ufficiale non è mai arrivata. In realtà, oramai è un suo segno distintivo e potrebbe anche essere una forma e un metodo per concentrarsi al meglio.