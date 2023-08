Perché ci svegliamo sempre con la secca la bocca? Ecco cosa accade durante la notte

By

La bocca si secca quando dormi e non sai perché? Scopriamo quale è il motivo per cui la bocca può diventare secca, sensazione che arreca tanto fastidio!

Il disturbo della bocca secca durante il sonno ha un nome ben preciso, si chiama infatti xerostomia, ma perché succede? Spesso capita a tanti di provare questa spiacevole sensazione, quindi saperne la causa è importante per potervi porre rimedio. Scopriamo tutto sulle cause della bocca secca!

Cos’è la xerostomia

La xerostomia è la secchezza del cavo orale provocata da un ridotto o assente flusso di saliva. Il disturbo colpisce in media 1 adulto su 4, ma a soffrirne sono principalmente le donne e gli anziani nella maggior parte dei casi.

Il problema tende infatti ad aumentare con l’avanzare dell’età. La motivazione principale, come già detto, è un ridotto flusso salivare, responsabile spesso di problematiche come bruciore del cavo orale, alitosi, difficoltà a deglutire e perfino a pronunciare suoni e parole.

Coloro che sono affetti da questo disturbo per molto tempo hanno una predisposizione maggiore a infezioni causate da batteri. Possono causare questo disturbo anche trattamenti particolari come la radioterapia, determinati farmaci, ma anche stati d’ansia e traumi.

Il motivo della bocca secca durante il sonno

La motivazione della bocca secca si manifesta anche durante il sonno in quanto accade spesso che respiriamo con la bocca e non con il naso. Questo particolare causa la secchezza nella bocca di notte, che si estende spesso anche nella gola. Vi sono però altri motivi che possono causare questo problema durante il sonno,come per esempio:

Uso di bite o apparecchi odontoiatri;

Aria troppo secca nella stanza;

Raffreddori e influenze;

Problemi di respirazione causati da sinusite o dal setto nasale deviato.

Bisogna fare attenzione in questi casi e per evitare di disidratarsi assumere tanti liquidi, per evitare che la situazione peggiori. Soprattutto se ci si accorge di una eccessiva riduzione della saliva, bisogna prendere rimedi, per evitare che la salute del cavo orale possa compromettersi e rendere problematica perfino la digestione. Se il problema è persistente e grave, oltre al disturbo del sonno la bocca secca può portare anche all’insonnia.

Cause e sintomi della bocca secca

Una delle causi più comuni della bocca secca è il mal di gola dovuto ad influenze e raffreddori. Altre cause possono essere anche il fumo, gli sbalzi ormonali, lo stress, l’ansia e la depressione, la respirazione attraverso la bocca, l’ipertensione, la carenza di vitamine, la disidratazione e altro.

I sintomi che permettono di individuare la xerostomia sono facili da riconoscere, ecco quali sono quelli più comuni che possono manifestarsi:

Sensazione di bruciore;

Secchezza sulla lingua;

Lati della bocca screpolati;

Bisogno di bere costante;

Alito cattivo;

Difficoltà nella deglutizione;

Frequenti ulcere alla bocca.

Rimedi e prevenzione per la bocca secca

Oltre ad idratarsi assumendo molta acqua, per rimediare alla bocca secca è fondamentale stimolare la salivazione. Fra le soluzioni più efficaci per ridurre il problema troviamo l’alimentazione, fondamentale per dare una mano alla risoluzione della bocca secca.

Bisogna infatti ridurre i cibi acidi e speziati o bevande contenenti caffeina, ma anche evitare il fumo e le sostanze che accentuano la secchezza sono fra i primi rimedi da seguire.

Evitare anche di bere molti alcolici e usare la notte un umidificatore per l’aria per mantenere umide le membrane della bocca e del naso. Ecco altre soluzioni efficaci per prevenire la bocca secca:

Mantenere la bocca idratata durante il giorno bevendo molta acqua durante il giorno

Stimolare la salivazione consumando caramelle prive di zuccheri, preferibilmente allo xilitolo , in grado di stimolare la produzione di saliva;

, in grado di stimolare la produzione di saliva; Usare prodotti specifici per prendersi cura della bocca.

L’igiene orale, infatti, non va mai trascurata, quindi bisogna lavare sempre i denti dopo i pasti, usando un dentifricio al fluoro. Utilizzare anche un filo interdentale tutti i giorni, così sarà più semplice tenere questa patologia sotto controllo.