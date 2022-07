“Per sempre tua”, Elisabetta Gregoraci a cuore aperto: l’insuperabile lutto

Il lutto insuperabile della showgirl italiana Elisabetta Gregoraci. Un dolore immenso della persona a lei più cara.

Elisabetta Gregoraci ha rilasciato un’intervista, annunciando che quetsa, per lei, sarà un’estate all’insegna del lavoro: “Sarò in onda con Battiti Live, lo show musicale in onda su Italia1 che conduco da sei anni. E poi ci sono altri progetti che bollono in pentola ma è presto per parlarne.” ha dichiarato infine, aggiungendo che si concederà, però, un periodo di vacanza che passerà con l’adorato figlioletto Nathan.

La showgirl è ormai conosciuta e amata da tutti, il suo sorriso è bello e contagioso e fa innamorare chiunque la guardi, continua a far aumentare la sua fama di giorno in giorno, postando sui social, cavalcando alla perfezione l’onda dello show business.

Eppure, nonostante in ogni suo post, giornaliero e puntuale, ella sorride spensierata, un peso sul suo cuore non può essere alleviato.

Il lutto insuperabile di Elisabetta Gregoraci L’ex moglie di Briatore ha lasciato un’intervista al magazine Gente, confessando un particolare chiaro a tutti, ma che ha tenuto a ricordare sottolineandone l’importanza, di nient’altro stiamo parlando se non della sua famiglia. Ed è proprio attraverso una delle sue Instagram stories che la Gregoraci, puntuale come ogni anni, ha ricordato la madre, persa a soli 54 anni: “Mamma si è ammalata di tumore quando ero un adolescente e ha combattuto per oltre 14 anni…Quando è mancata per me è stato devastante e lacerante. Dover dire addio a una madre è una prova troppo difficile da affrontare”.

L’amore perla sua giovanissima e bellissima mamma, che ci ha lasciati prestissimo è una delle forze motrici di Elisabetta, che continua, durante la sua intervista: “L’amore della mia famiglia e la fede mi hanno aiutato. Mi ha portato a dire grazie e a essere riconoscente per aver avuto accanto a me, fino a quale momento una madre come lei. Così dolce e forte allo stesso tempo”.

Elisabetta, inoltre, ha ricordato anche una delle frasi che sua madre le ripeteva più spesso, quella di fare del bene e che la showgirl ci tiene particolarmente a mettere in pratica durante ogni azione, giornaliera e non, della sua vita, insegnandola anche al piccolo Nathan, ricordandogli sempre l’amore della nonna e di suoi insegnamenti.

La Gregoraci, seguendo questa filosofia, ha istituito anche una raccolta fondi per comprare dei macchinari per i bambini malati dell’ospedale Umberto I di Roma.