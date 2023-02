Per l’omicidio Thomas Bricca è indagato Mattia Toson

By

Al vaglio degli inquirenti c’è soltanto un nome nel registro degli indagati per l’omicidio di Thomas Bricca, ucciso con un colpo di pistola alla tempia lo scorso 30 gennaio in una piazza nel centro di Alatri, in provincia di Frosinone.

Il nome iscritto nel registro degli indagati è quello di Mattia Toson, il quale si ipotizza essere coinvolto in maniera indiretta nel delitto del suo coetaneo. Massimo riserbo da parte degli inquirenti.

Mattia Toson nel registro degli indagati

L’omicidio di Thomas Bricca

Thomas, per cause ancora da accertare, è stato ucciso con un colpo di pistola alla tempia. Gli inquirenti sono riusciti a estrapolare dalle telecamere di video sorveglianza le immagini dei due presunti aggressori a bordo di uno scooter.

Successivamente, nella zona Fraschette, c’è stato uno scambio di vetture: il conducente di un’auto scende e prende il veicolo a due ruote, i due, invece, salgono in macchina. Proprio in questo frame di immagini si riconosce il volto di Mattia Toson.

Quest’ultimo, ascoltato qualche giorno dopo il delitto, aveva dichiarato che la sera del 30 gennaio si trovava in una festa di compleanno a Veroli. Un alibi che non ha retto.

Gli amici di Thomas, subito dopo l’omicidio, interrogati dalle forze dell’ordine, quella sera erano presenti e hanno raccontato di due persone a bordo di uno scooter, i quali si sono avvicinati alla comitiva del 18 enne. Più volte si sono chiesti come mai non ci fosse nessun indagato nonostante tutti fossero a conoscenza dei colpevoli.