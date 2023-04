Per la Bild, l’Ucraina avrebbe tentato di uccidere Putin con un drone

Secondo quanto riportato dal giornale tedesco Bild, Kiev lo scorso 23 aprile avrebbe tentato di uccidere Putin con un drone militare.

Il drone caduto in una foresta nei pressi di Mosca, secondo quanto riportato da Bild, sarebbe stato inviato da Kiev con l’intento di assassinare Vladimir Putin. Le autorità russe, nonostante il fallimento dell’antenato, avrebbero sempre secondo il quotidiano tedesco deciso di non fare trapelare la notizia.

Bild, drone ucraino per uccidere Putin

Un drone, lo scorso 23 aprile, era precipitato nei pressi di Mosca in una foresta, poi lo spazio aereo era stato chiuso per il rischio di presenza di piccoli velivoli militari. Adesso emerge, secondo quanto riferito dal giornale tedesco Bild, che quel drone sarebbe stato inviato dai servizi segreti ucraini con l’intento di assassinare Putin.

Il drone UJ-22, si legge sempre sulle pagine di Bild, sarebbe stato caricato con 30 blocchi di esplosivi – con portata fino ad 800km – per un peso di circa 17 kg. L’obiettivo del drone sarebbe stato quello del parco di Rudnevo, nelle vicinanze di Mosca dove era attesa una visita di Putin. Ma l’UJ-22 sarebbe precipitato circa 20km prima, in una foresta.

Nemmeno la notizia della visita di Putin al parco industriale è poi stata confermata, con Mosca che avrebbe deciso secondo quanto scritto da Bild di non rivelare l’attacco nei confronti del presidente Russo.

E’ stato Yuri Romanenko, attivista ucraino, a rivelare la notizia al quotidiano. Romanenko avrebbe affermato di aver stretto legami con i servizi segreti di Kiev, con gli agenti che avrebbero ricevuto notizie di questo viaggio di Putin. Da lì la decisione del drone kamikaze, per evadere le difese aeree russe: “Si è schiantato non lontano dal parco industriale”. L’attivista poi cita alcuni media russi che avevano riportato la notizia di un drone dello stesso modello abbattuto a est di Mosca.

Nemmeno Kiev ammette l’attentato

Il presunto attentato, rivelato da Bild, non è stato rivendicato da Kiev. Sarebbero stati i rottami del drone a fare scattare l’allarme a Mosca, che si sentirebbe minacciata in questo momento sul proprio territorio proprio dalle incursioni dei piccoli velivoli militari kamikaze.

Il ministero della difesa russo intanto ha affermato che Kiev, tramite droni sottomarini, avrebbe attaccato la flotta di Mosca del Mar Nero, ma che questi sono stati fermati prima di provocare danni.

Secondo quanto riportato dal Washington Post, gli Stati Uniti avrebbero inoltre – vista la tensione crescente in Russia di attacchi sul territorio nazionale – invitato l’Ucraina a non procedere con azioni che possano portare a pericoli di escalation della guerra, provando a convincere le forze militari di Kiev a non attuare piani programmati per l’anniversario dell’inizio della guerra.