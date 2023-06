Per abusare di lei, le impediva di curarsi: arrestato 44enne

Abusi e ricatti: questo è quello che stava subendo una donna dal suo ex. Lui la minacciava anche con un’arma subdola, quanto cattiva, ovvero quella di impedirle cure che le avrebbero salvato la vita.

Lei malata oncologica, si vedeva minacciata da parte del suo ex che, per giunta, non aveva risparmiato dai suoi abusi neanche la sua attuale compagna.

Abusa della sua ex, arrestato

Minacce senza fine, violenze e anche impedirle di curarsi. Questo è quello che una donna stava subendo dal suo ex compagno, di 44 anni. È accaduto a Monza. Ora l’uomo, è stato arrestato e portato in carcere su ordinanza del Gip della città lombarda.

Le accuse mosse contro di lui sono quelle di violenze ed abusi, in particolare contro la sua ex compagna. Ma lo stesso, non aveva risparmiato da ciò nemmeno la sua attuale fidanzata. Alla sua ex, infatti, la minacciava che, se non avesse accettato di star con lei e l’avesse rifiutato, lui le avrebbe nascosto la tessera sanitaria, impedendole così l’accesso alle cure oncologiche di cui lei stessa aveva bisogno.

Il tutto, solo per costringerla ad avere rapporti sessuali. Ma, come dicevamo, la donna non è stata l’unica vittima dell’uomo. Anzi. A distanza di non poco tempo, anche una seconda donna è caduta vittima dell’uomo. L’episodio più cruento è accaduto lo scorso maggio.

Allora, il 44enne, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, al rifiuto della compagna di assecondare i suoi desideri sessuali, aveva cercato di abusare di lei. La donna, terrorizzata da ciò che stava accadendo, si era rifugiata nel bagno per sfuggirgli. Non contento, nel frattempo lui aveva deciso di abbattere la porta del bagno con un martello pneumatico.

La donna, malata oncologica, non poteva curarsi

La donna, rinchiusa nel bagno e terrorizzata, è stata salvata da una pattuglia dei Carabinieri che stava passando lì per caso che, per fortuna, ha sentito le urla disperate della donna ed è accorsa in suo aiuto. L’uomo è stato bloccato ed arrestato.

Le accuse che sono state mosse nei confronti dell’uomo, come dicevamo, sono varie e gravi e vanno dalla violenza sessuale, alle lesioni, ai maltrattamenti in famiglia, e sono sia nei confronti della sua ex compagna, quanto anche della sua nuova fidanzata con la quale il 44enne aveva da poco una relazione.

Ad emettere l’ordinanza di arresto e di custodia in carcere dell’uomo è stato il Gip del Tribunale di Monza. Diverse le punizioni e gli abusi che la donna doveva subire. Non solo l’impedimento alle sue cure oncologiche, nel caso avesse rifiutato di avere rapporti sessuali con lui, ma anche quelle di dormire fuori casa senza le coperte. Inoltre, le impediva di ricevere le sue cure sanitarie, nel caso la donna non avesse voluto partecipare a videochiamate erotiche con altri utenti del web.

L’uomo è stato arrestato.