Pensioni, oltre 400 euro in più dall’INPS per chi fa questa operazione entro il 15 agosto

Nei mesi di agosto e settembre, le pensioni aumenteranno per tutti (o quasi) con importi variabili in base ai singoli casi. Alcuni pensionati potranno ricevere a settembre oltre 400 euro in più dall’INPS.

Scopri perché in questi due mesi dell’anno ci sarà un aumento, a quali pensionati spetterà e cosa bisogna fare per ottenere l’aumento.

Pensioni agosto 2022: perché aumentano per alcuni

Secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, alcuni pensionati riceveranno un aumento ad agosto.

Se a luglio quasi tutti i pensionati hanno già ricevuto il bonus di 200 euro una tantum, alcuni attendono ancora questo beneficio e lo avranno proprio nel mese di agosto.

Un ulteriore aumento dipenderà anche dal riconoscimento dei rimborsi del 730. Tali rimborsi prevedono tempi variabili in base alla data di presentazione della denuncia dei redditi o ad eventuali modifiche apportate. Occorre attendere che l’Agenzia delle Entrate esegua i necessari controlli.

Ha diritto al rimborso nel mese di agosto solo chi ha presentato il 730 tra il 1° e il 20 giugno 2022. Di regola, coloro che presentano la dichiarazione dei redditi nel periodo compreso tra giugno e settembre otterranno il rimborso dal 2° mese successivo al ricevimento del prospetto di liquidazione.

Pensioni settembre 2022: oltre 400 euro in più dall’INPS, a chi spettano?

Una volta erogato il bonus di 200 euro una tantum ai pensionati che non l’hanno percepito a luglio, se il bonus dovesse essere ulteriormente prorogato verrebbe liquidato per alcuni con effetto retroattivo nel mese di settembre. Ricordiamo che il bonus deve essere ufficialmente approvato con il decreto Aiuti bis.

I tempi per la conversione di un decreto legge in legge da parte del Parlamento non sono rapidissimi: ci vogliono al massimo 60 giorni. Considerando, quindi, l’erogazione a settembre, l’importo del bonus sarà di 400 euro sommando i mesi di agosto e settembre.

A questi 400 euro vanno aggiunti nella pensione di settembre i rimborsi 730.

In sintesi, pubblichiamo il calendario con le date di presentazione del 730 e relative date di erogazione dei rimborsi: