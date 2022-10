Pensioni INPS, quelle di novembre arrivano in ritardo: le date ufficiali

Le pensioni INPS sono in ritardo per il mese di Novembre? C’è una motivazione e date ufficiali per l’erogazione.

È un momento di forte crisi e di grande enigmi, per questo motivo è importante che i pensionati sappiano con certezza quando arriverà loro l’assegno. Ovviamente, il tema delle pensioni è sempre il più caldo ed è tutto in mano al nuovo Governo che ha posto degli obiettivi di altissimo interesse e profilo. Durante la campagna elettorale, i punti hanno toccato nel vivo gli aumenti delle pensioni oltre inserire bonus e aiuti che possono aiutare ad arrivare a fine mese. C’è un piccolo dilemma che ora prende i pensionati in contropiede, con un ritardo sulle pensioni che potrebbe dare non pochi problemi. Di che cosa stiamo parlando?

Pensioni di novembre: ci sono novità?

Il mese di novembre bussa alla porta dei pensionati e questi vorrebbero avere la certezza di ricevere l’assegno il prima possibile. È un mese importante, non solo per quanto riguarda tutte le possibili novità che ci saranno ma anche perché si è quasi in procinto di ricevere la tredicesima.

Prima di arrivare a dicembre, i pensionati possono ricevere le pensioni di novembre in maniera del tutto canonica senza aumenti o particolarità. Tuttavia, ci sono alcuni soggetti che avranno in busta paga l’aumento di Euro 150 che parte del bonus previsto dal Decreto Aiuti Ter. Questi sono i pensionati che hanno un reddito annuo che non supera i 20.000 euro lordi (e in Italia sono tantissimi).

Per quanto riguarda il bonus 200 euro, questo dovrebbe già essere stato ricevuto anche se ci sono stati ritardi nell’erogazione al fine di poter valutare le varie soglie di reddito.

Pensioni in ritardo a Novembre: le cause

Tutti i pensionati sono al corrente del fatto che ogni mese i soldi sono a disposizione dal primo giorno disponibile. Ovviamente, durante la pandemia ci sono stati dei problemi a riguardo, soprattutto per chi la ritira di persona – per questo motivo l’Ufficio Postale ha pensato di creare un calendario alfabetico che viene aggiornato mese per mese. L’obiettivo iniziale era per evitare ogni tipo di assembramento, mentre ora è importante per i pensionati così che non facciano code di ore e ore.

Subito dopo lo stato di emergenza, tutti i pagamenti delle pensioni hanno ripreso un pagamento regolare dal primo giorno del mese lavorativo. A Novembre ci sarà però un ritardo e i pensionati dovranno segnarselo sul calendario.

Perché? Il primo giorno disponibile per il pagamento sarà il giorno 2 novembre essendo il 1° una festività. A questo si aggiungono i tempi tecnici e gli invii sul proprio conto corrente.

Tutti i pensionati aventi diritto potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Postale al fine di capire quando la pensione verrà loro erogata, comunque non prima del 2 novembre 2022. Tutto questo a causa del calendario e delle festività correnti.