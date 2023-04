Pensioni INPS maggio 2023, tutte le novità: anticipo e aumenti di 572 e 599 euro

By

Ecco tutte le novità sulle Pensioni INPS di maggio 2023. Tantissimi pensionati potranno finalmente ottenere un grosso aumento.

Vi sveliamo tutto riguardo le pensioni che verranno erogate il prossimo mese. Sono previste delle novità incredibili per questi soggetti.

Pensioni INPS maggio 2023, come scoprire l’ammontare

La crisi di questi ultimi anni sta inducendo sempre più pensionati a centellinare la propria pensione. Gli italiani sono in grande difficoltà e il nostro governo lo sa bene. Proprio per questo, sono sempre più diffuse le erogazioni di benefici destinati a particolari categorie della nostra popolazione.

Di solito, si riferiscono a quelle più deboli e in difficoltà, come in questo caso gli anziani. Oltre ai bonus, il governo ha pensato anche di intervenire a causa dell’inflazione.

L’aumento incredibile dei prezzi in questi ultimi mesi, infatti, ha portato molti pensionati a non riuscire ad arrivare alla fine del mese con la sola pensione. Per questa ragione, il governo e l’INPS hanno annunciato che presto verrà erogato il bonus rivalutazione, che aumenterà il totale dell’ammontare sul cedolino dei pensionati italiani.

Ora sono tantissimi i pensionati che vorrebbero sapere già ad aprile quanto percepiranno nella pensione del mese di maggio del 2023. In realtà, dovete sapere che scoprirlo è semplicissimo e che potete farlo direttamente da casa vostra.

Vi servono soltanto un computer o un cellulare e una connessione a Internet. Tutto quello che dovrete fare è collegarvi direttamente al sito ufficiale dell’INPS e quindi recarvi presso la sezione relativa al fascicolo previdenziale. Fatto ciò, dovrete poi cliccare su “approfondisci” e quindi sullo strumento apposito che vi comparirà.

Arrivati a “prestazioni per le pensioni“, dovrete poi cliccare su “pensioni e dettaglio”. Naturalmente, il tutto dopo aver effettuato l’accesso con le vostre credenziali personali, che possono essere, ad esempio, SPID o CIE.

Sarà allora che, sullo schermo del vostro dispositivo, in basso a destra, vi appariranno tutte le cifre che percepirete sul cedolino di maggio del 2023. Ma come mai tanti pensionati sono in attesa proprio della pensione di maggio del 2023 e soprattutto quali saranno le cifre che potranno percepire? Ecco che di seguito ve lo sveliamo in ogni dettaglio.

Aumenti di 572 e 599 euro

L’erogazione della pensione di maggio del 2023 è molto importante perché prevede degli aumenti per alcuni cittadini del nostro Paese. In particolare, è prevista, ad esempio, l’erogazione dei bonus rivalutazione, che non farà altro che aumentare il totale delle pensioni minime.

Questo beneficio porterà il totale dell’ammontare delle pensioni minime tra i 572,20 e 599,82 euro euro. Alcuni sostengono che questi aumenti avverranno già nel mese di maggio del 2023.

Altri, però, temono che per ricevere questi bonus bisognerà ancora attendere qualche mese. Ma come mai alcuni esperti sostengono questo? Perché di solito l’ente di previdenza sociale comunica con un netto o con un leggero anticipo le prossime erogazioni.

Ancora negli ultimi giorni di aprile del 2023, invece, l’INPS non ha svelato nulla. Proprio per questo, molti ritengono che si dovrà aspettare fino al mese di giugno del 2023 per ottenere qualche beneficio sulla pensione minima.