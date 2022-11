Pensioni dicembre, in arrivo 305€ in più? A chi arriverebbero sul conto

Pensioni dicembre: sono in arrivo 305 euro in più sull’assegno del mese di dicembre. Ecco a chi spetta e viene accreditato sul conto.

Pensioni più ricche a dicembre: sono in arrivo 305 euro in più sull’assegno previdenziale. Chi sono i beneficiari dell’assegno previdenziale INPS più sostanzioso? Scopriamolo. Oltre alla tredicesima mensilità aggiuntiva rispetto all’assegno previdenziale, è in arrivo anche un doppio bonus che farà lievitare la pensione di dicembre di altri 305 euro.

E’ una buona notizia per i pensionati che non riescono a fronteggiare i rincari dei prezzi della materia energetica e dei beni di prima necessità, tra cui i beni alimentari. Un aiuto economico come questo può fare davvero la differenza in un contesto economico come quello in cui stiamo vivendo.

In questo ultimo trimestre dell’anno 2022 i pensionati potranno beneficiare della rivalutazione monetaria pari a due punti percentuali. Inoltre, ci saranno altri elementi che faranno lievitare l’assegno INPS di dicembre: il conguaglio retroattivo e la tredicesima. A questi fattori si aggiunge un doppio bonus, uno pari a 150 euro che doveva essere accreditato a dicembre e l’altro il c.d. bonus tredicesima, che viene accreditato solo ai pensionati titolari delle pensioni minime.

Pensioni dicembre più sostanziose grazie alla rivalutazione monetaria anticipata

Gli assegni previdenziali erogati dall’INPS beneficeranno della rivalutazione anticipata pari a due punti percentuali. Si tratta di un incremento pari ad una decina di euro al mese sull’assegno previdenziale INPS. Ad esempio, chi percepisce un assegno pari a mille euro ha diritto a ricevere sessanta euro in più, grazie alla rivalutazione monetaria anticipata. La rivalutazione sarà pari a poco più di settanta euro per tutti i titolari di una prestazione previdenziale di importo pari a 1200 euro.

Pensioni dicembre: in arrivo il conguaglio pari allo 0,2%

A contribuire all’incremento dell’assegno previdenziale INPS del mese di dicembre è il conguaglio pari allo 0,2%. Questo aumento vale solo per coloro che hanno un reddito inferiore ai trentacinque mila euro. gli incrementi saranno solo di qualche euro in più sull’assegno previdenziale erogato a dicembre. Ad esempio, l’incremento sarà di circa trenta euro per chi percepisce una pensione di importo pari a 1200 euro.

Pensioni dicembre: in arrivo 305 euro in più per questi pensionati

Una determinata platea di pensionati potrà beneficiare di un bonus pari a 305 euro in più sull’assegno previdenziale INPS. Sono i titolari delle pensioni minime a beneficiare di questo interessante “tesoretto”. Le pensioni minime a dicembre potrebbero salite a 1225 euro grazie alla tredicesima, bonus tredicesima e bonus una tantum 150 euro. I titolari delle pensioni minime potranno vedersi accreditato anche il bonus tredicesima. Insomma, potranno fare i salti di gioia.

Perché si parla di 305 euro? Stiamo parlando della somma del bonus una tantum 150 euro che doveva essere accreditato a novembre, ma per diverse ragioni può esserci un ritardo e dell’accredito del bonus tredicesima pari a 155 euro. La somma totale è pari a 305 euro. I pensionati che non avessero ricevuto ancora il bonus una tantum pari a 150 euro dovrebbero attivare un dialogo attivo con l’INPS per richiedere l’accredito sull’assegno previdenziale. Il requisito necessario da rispettare è avere conseguito un reddito inferiore ai 20.000 euro nel corso dell’anno 2021.