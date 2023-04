Pensioni, arrivano ottime notizie per chi ha superato questi anni: che sorpresa!

By

Arrivano ottime notizie per i pensionati italiani da INPS. L’ente prevede l’erogazione di prestiti rimborsabili con piccole trattenute.

Vi sono delle grandi notizie per molti pensionati italiani, specialmente per quelli che hanno superato questi anni. Ecco che vi sveliamo qual è la sorpresa per i nostri cittadini. A rivelare tutti i dettagli ci ha pensato l’ente di previdenza sociale del nostro Paese.

INPS rilascia una comunicazione importante

Molti cittadini del nostro Paese stanno attraversando un serio periodo di crisi dovuto all’aumento dei prezzi. A causa di ciò, è diminuita la qualità di vita di molti italiani, specialmente quella dei pensionati, che appartengono a una delle categorie a cui bisogna prestare molta attenzione.

Proprio per questo, in tantissimi hanno iniziato a chiedere dei sostegni validi al Governo, che si sono tradotti in bonus e agevolazioni di vario tipo.

Anche l’INPS sta facendo la sua parte. Ora l’ente di previdenza sociale ha deciso di rilasciare una comunicazione davvero importante destinata proprio ai pensionati del nostro Paese.

Ecco che di seguito vi diamo tutti i dettagli riguardo questa novità indiscussa, che siamo sicuri che farà gioire molti dei cittadini che appartengono a questa categoria.

Ottime notizie per i pensionati

Già dall’1 di gennaio del 2023, l’ente di previdenza sociale ha voluto mettere a disposizione dei cittadini italiani un validissimo strumento. Si tratta di un sistema pensato per i pensionati, specialmente per quelli che hanno superato degli anni specifici.

Si tratta di un schema di convenzione che è stato rilasciato da INPS e che permette ai pensionati italiani di effettuare numerosi calcoli. I calcoli in questione riguardano l’erogazione di prestiti che possono essere rimborsati.

Il rimborso avviene tramite alcune trattenute che verranno effettuate direttamente sul cedolino dei pensionati. Si tratta di un’ottima soluzione specialmente per coloro i quali hanno bisogno di liquidità.

Vi sveliamo che tutti i vantaggi di questa nuova misura sono l’erogazione di agevolazioni speciali, destinate ai pensionati; e poi ancora i bassi tassi di interesse e la dimensione delle rate, che non possono mai essere maggiori di 1/5 dell’ammontare del cedolino pensionistico.

Inoltre, questi prestiti hanno tassi e rate fissi. Per scoprire quali sono le agevolazioni pensate per voi, non dovrete fare altro che utilizzare questo strumento dell’INPS, disponibile direttamente sul loro sito ufficiale.

Una volta lì, dovrete cliccare sulla sezione dedicata ai pensionati con meno di 65 anni, con quelli tra i 65 e i 70 anni e infine con quelli più grandi di 70 anni. Vi anticipiamo che, a quanto pare, le soluzioni sono davvero vantaggiose per chi ha superato i 70 anni.

Dovete sapere, però, che non sarà l’INPS a erogarvi il beneficio. Lo faranno le banche o le finanziarie convenzionate, che valuteranno se la vostra situazione economica sia ideale per l’approvazione del prestito.

Si tratta di una soluzione davvero comoda, accompagnata da uno strumento molto intuitivo. Permette, infatti, di effettuare la procedura direttamente a casa propria, perché online. Un’altra soluzione è quella di recarsi presso una delle varie filiali sparse sul territorio italiano.