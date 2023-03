Pensioni aprile 2023, controlla il cedolino: importi già arrivati | Ecco per chi

Per alcuni pensionati ci sono ottime notizie, con le pensioni aprile 2023 già pronte per essere visualizzate: chi sono i fortunati?

Archiviate per sempre le pensioni di marzo 2023, ecco che i pensionati stanno pensando al nuovo mese in arrivo. Sarà un momento di grandi sorprese, soprattutto perché alcuni potranno ricevere finalmente gli aumenti tanto attesi. Gli esperti di economia e pensione, indicano che le pensioni aprile 2023 sono già a disposizione sul sito INPS così da poter verificare l’importo, gli aumenti e se ci fossero mai degli errori da evidenziare. Quando si ricevono e chi sono i fortunati che hanno già ricevuto l’importo dovuto?

Quando vengono erogate le pensioni aprile 2023

La maggior parte dei pensionati è in attesa già del nuovo accredito, archiviato una volta per tutte quello di marzo. Secondo quanto evidenziato dal sito INPS l’appuntamento con questo accredito è dal 1° aprile di sabato solo al mattino per poi riprendere il giorno 3 aprile.

Ovviamente, l’accredito sul conto avverrà il primo giorno pagabile mentre per chi volesse ritirare la pensione in Posta, si procederà con l’iniziale del cognome. Una prassi che oramai ha preso piede ed è stata confermata anche dopo il periodo della pandemia.

È inoltre bene controllare il cedolino e il proprio profilo personale, infatti sul nuovo sito INPS è possibile trovare – per alcuni – l’importo relativo al nuovo mese in entrata. Le novità non sono finite, infatti molti fortunati noteranno anche un aumento o delle variazioni.

Aprile, novità per i pensionati

Giancarlo Giorgetti – Ministro dell’Economia e delle Finanze – ha previsto alcuni aumenti per il 2023. Si riferiscono tutti alla rivalutazione totale dovuta come da legge in corso, già ricevuta dalla maggior parte dei pensionati nei mesi di gennaio – febbraio e marzo.

In Aprile questi aumenti verranno percepiti, finalmente, da tutti i soggetti che ad oggi non ne avevano ancora beneficiato.

Se in un primo momento si è parlato solo di pensioni al minimo, man mano la platea è stata ampliata prendendo poi in riferimento tutte le quote seppur medio/alte. Non solo, anche per gli invalidi sono previste delle novità con aumento del cedolino in base al reddito presentato.

Per visualizzare il Cedolino INPS si potrà accedere al nuovo sito web e poi collegarsi alla propria pagina personale, accedendo con SPID – CNS – CIE.

Le mensilità di aprile potrebbero quindi riservare delle sorprese per molti pensionati, con incrementi e conguagli. Tra le novità importanti nel mese di aprile, si parla anche di bonus rivalutazione per gli over 75 che riceveranno un importante aumento.

Con l’approvazione della Legge di Bilancio si è potuto concretizzare alcuni punti. Non è tutto, infatti per alcuni ci saranno anche dei conguagli addizionali per gli aventi diritto. Si tratta degli addizionali IRPEF comunali che si divideranno in tre voci con Saldo Regione e Acconto Comunale. Insomma, una serie di novità interessanti anche in Aprile restando in attesa dell’accredito diretto sul cedolino.