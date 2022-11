Pensione, oltre 500€ in più per queste categorie: l’aumento arriverebbe a dicembre

Queste categorie potranno avere 500 euro in più già dal mese di dicembre 2022. L’aumento è stato confermato: ecco i dettagli.

Si parla tantissimo di pensioni e pensioni minime, di come il Governo Meloni dovrebbe cambiare tutto quanto e dare ai pensionati una vita a dir poco dignitosa. Per dicembre non ci sono solo cattive notizie, ma anche qualcosa che potrebbe far molto piacere ai pensionati.

Sappiamo bene che il tema è delicato, caldissimo e anche che potrebbe subire variazioni di ogni tipo. Durante la campagna elettorale si è discusso moltissimo sul tema, mettendo l’accento su tutto quello che si sarebbe fatto in caso di vincita delle elezioni. Il momento è arrivato e i cittadini non vedono l’ora di poter vedere aumentare la propria pensione come preannunciato. Si parla di più di 500 euro di aumento della pensione di dicembre 2022 ed è un buon inizio per coloro che sperano di tirare su un sospiro di sollievo. Una boccata di ossigeno che continuerà anche nel 2023? Scopriamo quello che è emerso sino ad oggi e come il Governo intende andare avanti in merito.

Pensioni minime: sono in aumento?

Le pensioni minime sono troppo basse e i pensionati non riescono ad arrivare a fine mese. Questa è una certezza, ma è anche vero che la Meloni ha messo subito in chiaro di voler fare qualcosa a riguardo.

Ci sono moltissime discussioni in merito e anche punti interrogativi che sembrano non avere una risposta. Per questo motivo il Governo sta cercando di risolvere ogni tipo di dubbio.

Gli aumenti del mese di dicembre sono dovuti alla tredicesima e alla perequazione anticipata, decisa in tal modo al fine di dare ai pensionati una piccola boccata di ossigeno. Questo significa che la minima arriva sino a 535,25 con la tredicesima che viene erogata nel mese di dicembre.

Non finisce qui, infatti la pensione minima viene arricchita da un elemento che il CAF ha evidenziato con 44,61 euro al mese in aggiunta.

Chi ha un reddito di 6.815,55 annuo potrà aggiungere anche il bonus dicembre 154,94 euro. Non è di certo una novità, ma fa sempre piacere poter aggiungere un pezzetto in più a chi desidera solo avere dei soldi aggiuntivi della pensione.

500 euro di aumento sulle pensioni: caratteristiche e dettagli

Per ora l’aumento a 1000 euro delle pensioni minime non è ancora stato confermato, ma per il 2023 sono tutti a lavoro per concretizzarlo. La perequazione porta la minima all’aumento del 12% – sperando che poi si possano raggiungere altre soglie più alte.

La certezza è che la pensione minima di 535,35 euro si vedrà un aumento per dicembre di altri 535,35 euro subito, così che i pensionati possano fare sogni tranquilli. Oltre 1.000 euro di pensione già a dicembre, per poi sperare che nel mese di gennaio e per tutto il 2023 venga confermato tutto.