Pensione minima passa a 660 euro, come ottenerla subito: è semplicissimo

Il tema pensione minima è all’ordine del giorno ed è una delle preoccupazioni massime degli italiani. Scopriamo insieme quali sono i passi per richiedere l’assegno da 660euro.

Il discorso pensioni è sempre sul tavolo dei cittadini italiani, sempre pronti a capire quale sia il loro destino in questa giungla di domande senza risposta. Il Governo è uscente e alla fine della prossima settimana potremmo scoprire da chi sarà guidato il Paese e se cambieranno le regole del gioco. La maggior parte dei pensionati non si sente tranquillo, ma la novità della pensione anticipata con assegno da 660euro potrebbe risollevare gli animi.

Pensioni 2023: cosa cambierà?

Tema caldo e molto sentito quello delle pensioni, con piccoli aumenti che avverranno già dal mese di ottobre in anticipo su gennaio 2023 e in aggiunta alla tredicesima di dicembre. Come anticipato, il Governo è uscente al 25 settembre e c’è curiosità su quello che potrebbe cambiare in merito alle pensioni nell’anno 2023.

Non ci sono ancora notizie certe in merito, ma sarà comunque compito dei politici fare in modo che i pensionati possano dormire sonni traquilli con la promessa di eliminare la legge Fornero. Tuttavia, ci sono anche altre speranze ma sino a quando non saranno confermate tutto resta sul vago.

Ora come ora, la pensione minima con assegno di 660euro è concreta e scopriamo insieme come richiederla.

Come ottenere la pensione minima

Le pensioni minime in Italia sono molto basse e i cittadini italiani puntano il dito su una situazione altamente precarie. Tuttavia, una pensione minima potrebbe comunque essere la soluzione con ricevimento di assegno dalla somma di 660euro ogni mese.

La pensione minima viene percepita da chi ha avuto una carriera non lunga e quando i contributi versati sono pochissimi. Questo può capitare a donne che hanno smesso di lavorare per dedicarsi ai figli oppure se si ha avuto un lungo periodo di disoccupazione, altri che hanno svolto solo lavori part time e scenari di ogni tipologia.

I soggetti che possono percepire una pensione minima dovrebbero accedere agli strumenti per garantirsi l’assegno da 660euro e vivere una vita dignitosa.

Tra questi strumenti si parla di maggiorazioni sociali per integrazione, che si richiede con il ricalcolo della pensione ricostruendola completamente. Cosa vuol dire? C’è la possibilità di poter chiedere la pensione integrata al minimo con incremento al milione. Con questo strumento si arriva ad una somma di 660,27 euro al mese, anche se gli aumenti in questione non sono sempre a disposizione basandosi sui redditi del pensionato.

Redditi e caratteristiche

I redditi sopra menzionati esulano dalla pensione minima, perché sono una serie di entrate percepite dal soggetto durante la sua vita. Per far arrivare l’assegno a oltre 600euro al mese, il pensionato deve presentare la situazione personale al CAF e cercare di capire quali siano gli strumenti da usare per percepire quella somma grazie ai redditi esterni.