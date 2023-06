Pensione, il trucco per andarci subito a 64 anni: pochi sanno di poterlo sfruttare

Ecco che vi sveliamo quale sarebbe il trucco per andare in pensione a 64 anni. Tanti italiani vorrebbero metterlo in pratica.

Andare in pensione anticipata in Italia è possibile. Una notizia incredibile riporta che esisterebbe un trucco per andarci a 64 anni.

In pensione in anticipo, in Italia è possibile?

Il nostro sistema pensionistico italiano permette ai cittadini del nostro Paese di andare in pensione in anticipo attraverso varie modalità.

La normativa attuale prevede il riconoscimento di 3 anni di pensione in più a quei pensionati in possesso di un assegno calcolato con il sistema di calcolo contributivo.

In questi modo, questi cittadini italiani potrebbero andare in pensione già a 64 anni, anziché a 67 avendo versato 20 anni di contributi.

Ma non è questo l’unico requisito previsto. I cittadini in questione devono aver anche maturato un assegno pari o superiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale. Fare un calcolo specifico al riguardo è impossibile, perché l’importo di tale assegno varia ogni anno.

Quest’anno 2023, ad esempio, il suo valore è di 6.542,51 euro: di conseguenza, per andare in pensione tre anni prima è necessario aver accumulato minimo 18.319,02 euro di contributi.

Lo Stato concede di andare in pensione in anticipo soltanto ai contribuenti detti “puri”, cioè a quelli che hanno cominciato con il versamento dei contributi nel 1996. Cosa spetta, quindi, a coloro che invece hanno iniziato a versare contributi prima?

Ecco che di seguito vi sveliamo quale sarebbe il trucco che dovrebbero mettere in pratica.

Come andare in pensione a 64 anni

Non tutti ne sono a conoscenza, ma andare in pensione a 64 anni sarebbe possibile. Si potrebbe usufruire della cosiddetta “pensione anticipata” in base a quanto riportato da Money.it, approfittando di un trucco.

Come vi abbiamo già detto più sopra, infatti, la possibilità di andare in pensione con ben tre anni di anticipo viene offerta a quei contribuenti definiti “puri”, che hanno iniziato a versare contributi dal 1996.

Chi ha versato contributi prima di questa data, però, risulterebbe escluso dalla normativa. Chi fa parte di questo gruppo, però, non dovrebbe affatto darsi per vinto, perché esisterebbe un escamotage che permetterebbe anche a lui di poter andare in pensione a 64 anni.

Il soggetto in questione non potrà fare altro che attendere di compiere 64 anni, dopodiché dovrà affidarsi alla Gestione separata. In che modo?

Il cittadino dovrà versare minimo 1 contributo mensile al fondo pensionistico in questione. In questo modo, non è detto che potrà andare in pensione con tre anni di anticipo, ma, nel caso in cui potesse, si assicurerebbe l’eventualità grazie allo sfruttamento di questo trucco davvero sconosciuto da molti cittadini del nostro Paese.

Vista la crisi che sta colpendo il nostro Paese e il sempre crescente numero di persone in difficoltà, alla ricerca di lavoro, è comodo per alcuni pensionati sapere che esiste per loro la possibilità di andare in pensione in anticipo.

In ogni caso, vi raccomandiamo di chiedere maggiori informazioni all’INPS o al CAF della vostra zona, che siamo sicuri che vi fornirà maggiori dettagli riguardo alla possibilità di andare in pensione a 64 anni.