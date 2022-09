Pensione con 10 anni di contributi per chi non ha superato questi anni: ecco come

È possibile andare in pensione con soli dieci anni di contribuiti, con questi requisiti in particolare. Ecco come funziona.

Si parla di pensione con 10 anni di contributi, anche se il nostro ordinamento italiano non sembra prevederlo. Eppure, ci sono alcune circostanze in cui è assolutamente possibile richiederla all’INPS ed è importante capirne le caratteristiche.

In molte occasioni, gli esperti hanno parlato di come andare in pensione con 15 anni di contributi ma ci sono anche dei soggetti che possono avanzare la richiesta con soli 10 anni di contributi.

Come accennato, questa non è una prassi come da legge italiana vigente ma una circostanza particolare e messa a disposizione. Vediamo insieme di fare chiarezza in merito, cercando di capire chi sono le persone che possono andare in pensione con soli 10 anni di contributi e i requisiti richiesti.

Pensione con 10 anni di contributi: come richiederli?

È un discorso particolarmente sentito quello delle pensioni e andarci con soli 10 anni di contributi sembra quasi utopia. La misura in oggetto è quella contributiva della pensione di vecchiaia.

Per poter diventare un pensionato, oggi, si deve aver compiuto 67 anni e avere almeno 20 anni di contributi. Tuttavia, ci sono delle circostanze particolari che consentono di andare in pensione dopo aver versato 10 anni di contributi.

Questa è dedicata a coloro che hanno iniziato a versare i loro contributi dalla data del 1° gennaio 1996. Per tutti questi soggetti si può chiedere la pensione con soli 5 anni di contributi e un’età dai 71 anni in poi. Gli esperti evidenziano che questa è una pensione calcolata con un contributivo, senza il diritto del trattamento minimo come integrazione.

Se durante il calcolo emerge un importo basso non si potrà chiedere alcun aiuto, ed è molto probabile che accada.

Fondi casalinghi INPS, possono richiedere la pensione a 10 anni di contributi

Le persone che sono iscritte al Fondo Casalinghi e Casalinghe potranno richiedere la pensione con 10 anni di contributi. Chi desidera una rendita mensile potrà beneficiarne già dai 5 anni di contributi.

In questo caso si potrà andare in pensione a 57 anni, solo se l’importo riconosciuti sarà 1,2 volte il valore dell’assegno sociale.

Se non si arriva a tale somma, si dovrà aspettare sino al compimento dei 65 anni così che non si dovrà soddisfare alcuna soglia minima di reddito.

Attenzione: per avere diritto alla pensione, in questo caso specifico, non si farà riferimento ai contributi versati da altre casse previdenziali – INPS compreso.

Categorie aggiuntive e caratteristiche

Non mancano i professionisti che possono richiedere la pensione con 10 anni di contributi o addirittura 5.

Una categoria tra tutte sono gli psicologi che dovranno avere 65 anni e 5 anni di contributi. Stesso discorso per i consulenti del lavoro in pensione con 69 anni e 5 anni di contributi.

Gli avvocati dovranno avere 70 anni di età e avere almeno 5 anni di contributi versati.