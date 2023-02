Pensione, arriva la liquidazione anticipata per queste persone: chi riguarda

By

Pensione, ecco che sta per arrivare la liquidazione anticipata per questi fortunati. Ecco chi riceverà tale pensione e perchè. I dettagli da sapere a tal proposito e tutte le novità da considerare.

Sta per giungere la liquidazione anticipatamente, per quanto concerne gli statali in pensione. Ma vediamo esattamente chi potrà beneficiare prima del Tfs. Un emendamento formulato sul decreto inerente i Crediti fiscali, mira prettamente a includere l’eventualità di poter ricevere la liquidazione prima del previsto. Ciò rispetto alla pensione riguardante i dipendenti pubblici.

Cosa si prevede per i dipendenti a livello pubblico

Se si parla di pensione e di regole inerenti a questa, c’è sicuramente tanto da sapere e da conoscere, in riferimento al fatto che esistono delle differenze a seconda se si è dipendenti pubblici o privati.

A tal proposito si farà riferimento a un aspetto in particolare.

Per coloro che lavorano in ambito pubblico e che si stanno avvicinando alla pensione, è prevista la liquidazione in forma anticipata.

Però quest’ottima novità non riguarda tutti. Difatti un preciso emendamento al decreto dei Crediti fiscali consente di adattare le norme della categoria pubblica a quelle in vigore attualmente, per quanto riguarda i lavoratori privati.

Pertanto pure quei lavoratori appartenenti alla Pubblica amministrazione potranno avere parzialmente il loro Tfs prima della pensione, ma unicamente se il decreto dovesse passare. Quindi potrebbero avere il medesimo trattamento che hanno i dipendenti privati tramite il Tfr, ovvero il trattamento di fine rapporto.

Dunque i dipendenti pubblici avrebbero modo di poter fare richiesta di un prestito a un istituto bancario, che verrebbe restituito attraverso la liquidazione.

Tale decreto potrebbe inserire questo cambiamento che andrebbe a coinvolgere tre milioni di lavoratori della Pa. Consentendogli così di riuscire ad accedere a una liquidazione in anticipo, se dovesse servire.

Tutto ciò che c’è da sapere sulla liquidazione anticipata: le varie novità

Insomma sicuramente si parla di una bella novità, se dovesse essere confermata.

Oggigiorno soltanto i lavoratori privati possono avere accesso alla liquidazione anticipata prima di ricevere la pensione.

Al contrario per chi fa dei lavori pubblici, tale agevolazione non è ancora prevista.

Ma tutto potrebbe mutare anche per loro, se dovesse passare questo specifico emendamento. Quest’ultimo è stato proposto dai gruppi bancari italiani più noti e importanti, una proposta che sembrerebbe piacere principalmente alla maggioranza di centrodestra.

Dunque se dovesse passare l’emendamento in questione, allora andrebbe a concretizzarsi la liquidazione anticipata pure per i lavoratori pubblici. Conseguentemente pure ad esempio un poliziotto o un ministeriale potrebbero fare richiesta alle banche, per quanto concerne un anticipo con il Tfs come garanzia. Poi al momento della liquidazione si attuerebbe la restituzione.

Però la liquidazione in parte del Tfs potrebbe includere unicamente alcuni lavoratori della Pa.

Per la precisione si tratterebbe solo di chi è stato assunto dalle amministrazioni statali prima del 2001.

Pertanto per tutti questi lavoratori, ci sarebbe l’opportunità di poter ricevere una cifra per acquisti di genere immobiliare o per effettuare degli investimenti. Evitando così di dover attendere l’arrivo della pensione.

Aspetti da tenere in grande considerazione: ecco quali sono

Un aspetto importante da sottolineare è che, sulla decorrenza di questa legge, non esistono ancora sicurezze e potrebbe includere anche altri dipendenti assunti dopo l’anno 2001.

Un ulteriore aspetto da tener presente è in che modo si può accedere a questa tipologia di liquidazione ottenuta in maniera anticipata.

Prima di tutto bisogna sapere che, all’importo riguardante il Tfs, si dovrebbe andare a sottrarre la cifra che si ottiene in prestito.

A questa, poi, si andranno ad aggiungere pure gli interessi che si dovranno andare a versare all’istituto bancario.

Si tratta di una tipologia di norma che costituirebbe sicuramente una considerevole facilitazione, in riferimento agli istituti di credito. Difatti questi potrebbero andare a incassare degli interessi in crescita, proprio per merito di un prestito che risulta essere molto sicuro. Ciò tenendo presente che la liquidazione di un dipendente pubblico è sicura e viene pagata dallo Stato.

In conclusione, a questo punto si deve solo sperare che tale decreto abbia un esito positivo. Così pure un lavoratore pubblico come quello specificato nel decreto, potrà contare sullo stesso genere di beneficio usufruibile attualmente soltanto dai dipendenti privati: una liquidazione in anticipo prima del pensionamento.

